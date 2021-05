Bolívar x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo nesta quarta-feira (5), pela Copa Sul-Americana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Duelo de líderes no Grupo C da Copa Sul-Americana : o Bolívar recebe o Ceará, nesta quarta-feira (5), às 19h15 (de Brasília), no estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV , no pay-per-view. Na Goal , você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Bolívar x Ceará DATA Quarta-feira, 5 de abril de 2021 LOCAL Hernando Siles - La Paz, BOL HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O histórico Hernando Siles é o palco do duelo / Foto: Getty Images

A Conmebol TV, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (5). Na Goal , o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOLÍVAR

Na vice-liderança do grupo, o Bolívar, equipe boliviana com mais participações na Copa Libertadores e maior campeão nacional, vai para a partida diante do Ceará com um grande favoritismo.

Não só pela boa equipe que possui, mas pela velha arma do futebol do país: a altitude. O Bolívar é mais um time que manda seus jogos na altitude do Hernando Siles, em La Paz - por enquanto -, e quer a vitória para se isolar como líder do grupo.

📸 Victoria para quedar en la parte alta de la tabla #DivisiónProfesional 🇧🇴 pic.twitter.com/XxrdaIM5C0 — Club Bolívar (@Bolivar_Oficial) May 3, 2021

Provável escalação do Bolívar: Cordano; Guitián, Gutiérrez e Granell; Bejarano, Justiniano, Rodríguez e Fernández; Saavedra e García; Sadiku.

CEARÁ

Contra o Bolívar, a tendência é que o Ceará tenha que mostrar a força de seu elenco: o time, que se reforçou muito para a temporada 2021, deve poupar alguns nomes importantes, já que irá entrar em campo no fim de semana pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste, contra o Bahia.

Assim, dez jogadores - entre eles nomes como Vina, Mendoza, Messias e Luiz Otávio - serão poupados contra os bolivianos. É provável, então, que atletas como Yony González e Jael sejam titulares, enquanto Charles, expulso no primeiro jogo diante do Tricolor Baiano, deva sair jogando.

Provável escalação do Ceará: João Ricardo; Buiú, Klaus, Jordan e Kelvyn; Charles, Jorginho e Fernando Sobral; Yony González, Rick e Jael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOLÍVAR

JOGO CAMPEONATO DATA Jorge Wilstermann 0 x 0 Bolívar Copa Sul-Americana 29 de abril de 2021 Bolívar 2 x 0 Real Tomayapo Campeonato Boliviano 2 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO San José x Bolívar Campeonato Boliviano 8 de maio de 2021 18h15 (de Brasília) Bolívar x Jorge Wilstermann Copa Sul-Americana 12 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 1 Ceará Copa do Nordeste 1 de maio de 2021 Ceará 1 x 1 Pacajus Campeonato Cearense 2 de maio de 2021

Próximas partidas