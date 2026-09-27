A seleção holandesa retomou a Nations League com uma vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia. O técnico Xavi Hernández fez duas mudanças na equipe e conquistou seus primeiros três pontos.Voetbalzoneavalia os titulares e os reservas que atuaram por pelo menos 45 minutos com uma nota.

Mexx Meerdink recebe nota 9 por sua estreia como titular na seleção holandesa. O atacante conduziu a seleção holandesa praticamente sozinho diante da Sérvia. Meerdink abriu o placar depois de converter com precisão um pênalti sofrido por Crysencio Summerville. Aos 70 minutos, Meerdink marcou seu segundo gol da noite e colocou a Holanda novamente em vantagem: 1 a 2.

Ruben van Bommel voltou a ter uma excelente entrada. O ponta substituiu Cody Gakpo ainda no início da partida e, com seus dribles e belo chute, conseguiu criar perigo em várias ocasiões contra a Sérvia. O jogador do PSV recebe nota 8 por sua atuação.

Nos minutos iniciais, a Holanda teve dificuldades especialmente contra os sérvios. Joey Veerman começou bem e, em um primeiro momento, comandou o meio-campo, mas não conseguiu manter esse nível durante toda a partida. Ainda assim, com um 7,5, ele está entre os melhores jogadores do lado holandês.

Denzel Dumfries levou perigo com frequência pelo lado direito, por onde avançou com muita velocidade. Por isso, o lateral-direito recebe nota 6,5. A mesma nota vai para Jan Paul van Hecke. O defensor venceu muitos duelos individuais e pelo alto, além de ter sido preciso nos passes.

Crysencio Summerville e Micky van de Ven recebem ambos nota 6. Summerville sofreu o pênalti do qual saiu o gol de abertura de Meerdink, mas depois conseguiu ser realmente perigoso com menos frequência. Van de Ven foi seguro defensivamente e fez boas intervenções em algumas ocasiões, mas com a bola não conseguiu se impor com tanta clareza.

Bart Verbruggen também recebe nota 6. Antes do gol de empate da Sérvia, o goleiro conseguiu defender duas finalizações, mas na terceira tentativa, de perto, não teve chances.

Virgil van Dijk teve dificuldades contra a Sérvia e recebe nota 5,5. A baixa velocidade da bola da Holanda e os contra-ataques rápidos dos sérvios fizeram com que o capitão nem sempre parecesse confortável. Assim como contra a Alemanha, Van Dijk fica em 5,5.

Se Veerman fez uma boa partida, seus dois companheiros de meio-campo foram bem menos convincentes. Ryan Gravenberch recebe nota 5, enquanto Tijjani Reijnders, com 4,5, recebe a menor nota. Reijnders também desperdiçou uma grande chance após cruzamento de Dumfries. Ambos participaram pouco do jogo e foram substituídos aos 67 minutos por Kenneth Taylor e Guus Til.





Notas da seleção holandesa