Bolão da Betano vira sucesso no Brasil com milhares de apostadores tentando sua sorte

Iniciativa da casa pagou grandes prêmios durante Copa América e Eurocopa, sem qualquer valor inicial investido; saiba mais

Com a chegada de vez das casas de apostas no Brasil, o mercado ficou ainda mais concorrido e quem ganha com isso são os apostadores, que podem receber diversas ofertas, bonificações e novidades das empresas, apostando em diferenciais para atrair cada vez mais público.

São diversas ações que cada casa executa visando despertar o interesse do apostador para criar uma conta e usar a sua empresa. Uma delas, a Betano, já reconhecida como uma das melhores opções, decidiu inovar e criar um bolão, que vem chamando a atenção de muita gente.

Como teste, a empresa deu um tiro certo, escolhendo duas competições de peso entre seleções, a Copa América e a Eurocopa. A promoção foi um sucesso, o que deixa no ar que mais atividades do tipo podem estar por vir.

Como funcionou o bolão Betano?

O usuário busca três coisas ao entrar numa casa de apostas: entretenimento, apostas e lucros. Pensando nisso, a Betano criou o seu bolão, como uma forma de teste, que teve aceitação muito boa entre seus clientes, que faturaram ótimos valores e se divertiram com a experiência ao mesmo tempo.

Durante o período da Eurocopa e da Copa América, a Betano selecionou algumas partidas para que seus clientes pudessem fazer previsões. O diferencial aqui é que, para participar, o usuário não precisou investir nenhum centavo, já que a oferta foi gratuita para todos os clientes.

Nos jogos selecionados, era necessário responder duas perguntas: qual seria o placar da partida, e qual jogador fará o primeiro gol. Quem acertou ambas as questões recebeu R$ 20 mil na hora, direto em conta. Nos jogos da seleção brasileira, o valor foi ainda maior, chegando a R$ 50 mil.

E os prêmios não pararam por aí. Ao final das competições, todos os apostadores que acertarem no mínimo 27 de 44 perguntas tiveram direito a dividir um prêmio de 1 milhão de reais.

Como forma de transparência, um ranking do bolão era atualizado em tempo real e aberto para que todos pudessem conferir. Cada resposta correta somava um ponto para o usuário, então todos que atingissem as 27 apostas certas já teriam direito a uma parte do valor final. Quem conseguiu gabaritar os jogos, com dois acertos na partida, recebeu o prêmio referente ao mesmo.

Como ficar sabendo dos próximos bolões?

Ainda não existe nenhum novo bolão ativo na Betano, já que a promoção foi recente. Porém, a expectativa é que a casa logo faça novas promoções, já que a primeira iniciativa foi um sucesso e movimentou milhares de apostadores brasileiros.

Para deixar voê por dentro de tudo, o processo para participar é bem simples. Primeiro, é necessário ser maior de idade para criar a sua conta na Betano. Quem já é cliente da empresa não precisa refazer o processo, basta apenas fazer o login na conta.

Mais artigos abaixo

No menu lateral esquerdo, na oitava opção, há a opção "bolão". Ao clicar sobre o mesmo, o cliente era redirecionado para uma nova página, com todas as informações já citadas e os jogos para realizar os palpites.

A Betano

A casa de apostas Betano é operada pela Kaizen Gaming International Ltd, uma empresa de Malta que tem todas as suas licenças e regulamentações ativas e é, portanto, completamente segura. A data da última emissão atualizada foi em 12 de junho de 2019.

Dessa forma, a Betano é considerada uma casa de apostas no Brasil, e que chega para ficar e atrair cada vez mais clientes. Prova disso é o seu investimento no marketing, patrocinando equipes e competições, o que também acaba colaborando para que os clubes tenham renda e possam investir em ótimos jogadores, mantendo o bom nível de futebol no país. Uma dessas equipes no Brasil é o Fluminense, que acertou o seu patrocínio máster com a Betano.