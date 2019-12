Bola de Prata: Rodrigo Caio não brigaria por prêmio de Veríssimo, e sim pelo de Gustavo Gómez

A não inclusão do zagueiro rubro-negro na seleção do prêmio entregue pela Placar, em parceria com a ESPN, causou polêmica

O dominou a seleção do Campeonato Brasileiro no Prêmio Bola de Prata, nesta segunda-feira, mas houve quem pedisse ainda mais jogadores do campeão na escalação ideal. Devido ao clamor nas redes sociais, a Goal.com analisou os números da dupla flamenguista, formada por Rodrigo Caio e Pablo Marí, contra os vencedores Gómez e Lucas Veríssimo. E os cariocas realmente podiam argumentar ao menos o ex- na lista.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Utilizando-se os números mais importantes para a posição, como desarmes, interceptações e duelos vencidos, pode-se afirmar que Rodrigo Caio e Gómez fizeram um Brasileiro parelho, com vantagens específicas para cada um dependendo dos critérios adotados.

Bola de Prata ou Prêmio da CBF: qual é a melhor seleção do Brasileirão 2019?

O palmeirense, por exemplo foi bastante superior em desarmes (0,77 a 0,52) e interceptações (1,27 a 0,93) por jogo, além de rebatidas (126 a 84). Por outro lado, o flamenguista respondeu sendo dominante na eficiência dos desarmes (78% a 60%) e nos duelos pelo alto (114 vencidos, com eficiência de 73,5% contra 86, eficiência de 67,7%).

Será que as pessoas que votaram na Bola de Prata são cegas ou extremamente regionalistas a ponto de não quererem que um clube do RJ dominasse totalmente a lista? Não há como ignorar nomes como Éverton Ribeiro e Rodrigo Caio nesse Brasileiro! @evertonri @RCaio03 — pilhado (@opilhado) December 9, 2019

RODRIGO CAIO E PABLO MARI JOGAM TÊNIS?????? pic.twitter.com/J0y7IPgbgL — AMOR DA NAÇÃO 🔴⚫ (@AmorDaNacao) December 9, 2019

Os dois mantém um equilíbrio quase total em interceptações 28 a 27 para Gómez e na eficiência nos duelos mano a mano (0,1 de vantagem para o paraguaio). Na frente, o palmeirense anotou três gols contra dois do rubro-negro, que foi mais eficiente nos passes.

Levando em conta o fato de que ambos passaram dez jogos sem que a defesa fosse vazada, a decisão fica mesmo para algum detalhe o outro. A disputa, de fato, é bem próxima nesse caso. Marí, por sua vez, só supera claramente Rodrigo Caio (desarmes por jogo) e Gómez (eficiência nos desarmes) em um quesito, tornando difícil sua inclusão.

A premiação de Veríssimo, por sinal, parece incontestável. Se comparado tanto com os dois quanto com Marí, o santista tem quase o dobro de desarmes por jogo dos concorrentes e quase o triplo de interceptações, além de superar todos com folga em rebatidas e duelos aéreos. Ele só fica abaixo no número de vezes em que foi driblado.