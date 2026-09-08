Em uma surpresa que gerou uma ampla onda de polêmica nos meios do futebol, o comitê organizador da cerimônia da Bola de Ouro revelou a lista final dos cinco indicados ao prêmio de melhor treinador do mundo em 2026, uma lista na qual a disputa se acirrou entre os campeões do mundo e os reis das grandes ligas, enquanto a ausência mais notável foi a do alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona.
Lidera a lista de indicados o espanhol Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, que conduziu a "La Roja" a um feito histórico ao conquistar o título da Copa do Mundo, em um torneio no qual apresentou um desempenho defensivo excepcional, tendo suas redes balançado apenas uma vez, confirmando sua posição como melhor treinador do cenário internacional neste ano.
Disputa fortemente com ele Mikel Arteta, técnico do Arsenal, que conseguiu quebrar a maldição de 22 anos e conduziu os Gunners à conquista do título da Premier League, além de levar o time à final da Liga dos Campeões da Europa, coroando um projeto de construção completo que transformou o clube londrino em uma potência europeia de peso.
Também figura na lista Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, por sua trajetória repleta de conquistas tanto no âmbito local quanto europeu com o time parisiense, ao lado de Unai Emery, técnico do Aston Villa, que continuou a impor sua marca tática e seus resultados consistentes na Premier League.
O quinteto se completa com o belga Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, depois de conduzir o gigante bávaro a um domínio quase absoluto da Bundesliga com um futebol ofensivo e atraente, que chegou às fases avançadas da Liga dos Campeões.
Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"
Apesar de toda essa efervescência de nomes indicados, a ausência marcante e retumbante do alemão Hansi Flick foi o assunto do momento, pois, embora tenha alcançado conquistas domésticas com o Barcelona na temporada passada, o fracasso na disputa pelos grandes títulos europeus e a falta de uma temporada perfeita o privaram de estar entre os cinco, o que abriu espaço para questionamentos sobre os critérios de escolha deste ano.
Esta lista é considerada uma das indicações mais competitivas e polêmicas dos últimos anos, dada a proximidade das conquistas, e, com a aproximação da data da cerimônia, os apaixonados por futebol aguardam para saber quem será coroado melhor treinador do mundo.