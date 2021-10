Bola de Ouro, "sonho de criança" de Karim Benzema, vai se tornar realidade?

Atacante francês Karim Benzema admitiu que ganhar a Bola de Ouro é um de seus objetivos na atual temporada

Karim Benzema é um dos apontados novamente para o título da Bola de Ouro neste ano. E, na opinião da maioria dos especialistas, ele nunca esteve em melhor posição para buscar esse prêmio individual.

Alguns ex-vencedores do troféu até o apontaram como seu favorito, como Luis Figo ou o brasileiro Ronaldo. Didier Deschamps, o técnico da França, também fez campanha para que a sua estrela fosse finalmente premiada, sem falar do lobby feito pelo clube do Real Madrid para que o seu representante suceda Lionel Messi.

Mas o que pensa a principal parte interessada? Ele acredita nas chances de inscrever seu nome na lista de prêmios? Bastante discreto sobre este assunto até agora, Benzema confidenciou ao Canal+ que está realmente pensando na data de 29 de novembro, quando espera ser coroado.

“Ganhar a Bola de Ouro? Sim, esse seria um dos muitos sonhos que tive desde a infância. Claro que sonhei com isso quando era criança", explicou. "Meus ídolos, seja R9 (Ronaldo) ou Zizou (Zidane), eles vieram ao Real Madrid e ganharam a Bola de Ouro. E essa é uma das pequenas coisas em que penso. Hoje, não estou longe disso".

Se Benzema ganhar a Bola de Ouro este ano, isso permitirá ao Real Madrid igualar seu grande rival Barça em número de prêmios (12 em cada lugar). Nessas circunstâncias, entendemos por que todo o Santiago Bernabéu está pressionando para que o ex-Lyon seja coroado.

Antes de Benzema, apenas três franceses conseguiram obter o prestigioso troféu. Raymond Kopa, Michel Platini (3 vezes) e Zinedine Zidane (2 vezes). E só o primeiro nomeado o fez por ser jogador do Real Madrid.