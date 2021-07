Bola de Ouro para Jorginho? "Ninguém ganhou mais do que eu", diz o meio-campista

Jorginho conquistou a Liga dos Campeões e pouco tempo depois a Eurocopa com a Itália, que culminou no segundo título italiano no torneio

O meio-campista do Chelsea e da seleção italiana, Jorginho, é um dos nomes cotados para a Bola de Ouro deste ano. O meia que acabou de conquistar a Eurocopa com a Itália, não vê razão para não ser um vencedor na corrida do prêmio deste ano, lembrando que ninguém ganhou mais troféus nesta temporada do que Jorginho.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A estrela do Chelsea e da Itália teve poucos meses de grande sucesso entre o clube e a seleção, o jogador conquistou a Liga dos Campeões e pouco tempo depois partiu para disputar a Euro com a Itália, que culminou no segundo título italiano neste torneio.

Falando da vitória da Azzurri no último pênalti defendido por Gianluigi Donnarumma sobre a Inglaterra em Wembley, o meio-campista concedeu uma entrevista ao programa Bem Amigos do SporTV, ele disse que sente que tem uma chance de ser eleito o melhor jogador deste ano.

"Todos nós temos sonhos", disse o craque brasileiro ao programa de Galvão Bueno. “Mas, para ser sincero, depende dos critérios em que se baseia a decisão."

“Se falamos de talento, sei que não sou o melhor do mundo. Mas se se trata de títulos, ninguém ganhou mais do que eu nesta temporada."

(Foto: Getty Images)

"Como posso me comparar com (Lionel) Messi, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Eles têm características completamente diferentes das minhas. Mas, repito, depende dos critérios."

Atrás de um calendário internacional agitado, a corrida pelo título concedido pelo France Football está esquentando, com Jorginho muito cotado entre uma série de candidatos famosos nessa corrida.

O prêmio foi cancelado no ano passado devido à pandemia da Covid-19 - quando Robert Lewandowski se tornaria o provável vencedor após campanhas frustrantes de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo - o prêmio está definido para retornar esta temporada com rostos familiares na corrida pelo título.

No Power Ranking desenvolvido pela Goal, o triunfo de Messi na Copa América cimentou ainda mais a posição do craque argentino na primeira posição, enquanto o ano recorde de Lewandowski com o Bayern de Munique o manteve em segundo.

A vitória na Euro 2020 de Jorginho, no entanto, colocou o meio-campista do decimo quinto lugar para o terceiro, superando o próprio companheiro de equipe do Chelsea, N'Golo Kanté na corrida pelo prêmio no final deste ano.