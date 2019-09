Bola de Ouro ganha nova categoria: Troféu Yachin, para o melhor goleiro da temporada

A partir deste ano, os camisas 1 serão recompensados ​​na cerimônia de premiação da revista France Football; troféu homenageia ex-goleiro da Rússia

Após a criação da Bola de Ouro Feminina e do Troféu Kopa para menores de 21 anos, um novo prêmio será concedido este ano pela revista France Football, criadora da cerimônia do Bola de Ouro, que elege o melhor atleta do mundo em uma temporada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Haverá uma eleição para o melhor goleiro do mundo. Ele receberá o troféu Yachin, em homenagem ao ex-goleiro russo Lev Yachin.

Mais artigos abaixo

"Isso é tudo, menos um prêmio de consolação, pois recompensará o melhor goleiro do mundo, eleito pela mesma equipe de especialistas internacionais que o atual para o Ballon d'Or", explica Pascal Ferré, editor-chefe da revista, observando que muitas vezes jogadores de ataque são premiados.

Como lembrete, a cerimônia da Bola de Ouro será realizada em 2 de dezembro no Théâtre du Châtelet. O evento será apresentado pelo ex-atacante internacional da , Didier Drogba, 4º na disputa de 2007.