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imago-sport-1080936707.jpgJonathan Moscrop

Traduzido por

Bola de Ouro: ausência notável de dupla que contribuiu fortemente para a conquista do PSG

Bola de Ouro
Campeonato Francês
PSG
B. Barcola
D. Doue
França

Paris é o clube com mais representantes na lista de indicados

Alguns jogadores de destaque ficaram de fora da lista de candidatos ao título da Bola de Ouro 2026, divulgada pela revista "France Football" em parceria com a UEFA, nesta terça-feira.

O site francês "Foot Mercato" afirmou que essa talvez seja uma das maiores surpresas da lista reduzida do prêmio Bola de Ouro de 2026, pois, enquanto o Paris Saint-Germain conta com um número recorde de jogadores entre os candidatos, dois de seus astros da última temporada ficaram estranhamente de fora.

Bradley Barcola e Désiré Doué não estão entre os concorrentes ao prêmio individual, apesar de sua temporada de destaque com o clube parisiense.

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No caso de Doué, o cartel é excelente: 28 partidas como titular, de 41, 13 gols e 11 assistências pelo Paris, num total de 24 participações.

 O ponta francês ainda somou 3 gols e duas assistências com a seleção francesa.

 Esses números ganham ainda mais importância quando se leva em conta que ele muitas vezes enfrentava uma concorrência acirrada nas posições de ataque do Paris Saint-Germain.

Os dados disponíveis confirmam sua importância na Liga dos Campeões da Europa, onde marcou 5 gols e deu 4 assistências em 13 partidas na competição europeia.

Talvez o aspecto mais surpreendente seja o que as estatísticas revelam além dos gols e das assistências. Doué é quem percorre a maior distância por partida no Paris Saint-Germain, tanto no Campeonato Francês quanto na Liga dos Campeões da Europa, o que é uma prova de seu grande comprometimento com a marcação alta, o retorno para a defesa e os arranques ofensivos.

 A ausência de Barcola, ex-jogador do Saint-Germain e atualmente no Liverpool (13 gols e 7 assistências pelo Paris na última temporada), também chama a atenção, especialmente em um time que acabou de manter seu título europeu.

 É intrigante ver jogadores tão fundamentais assim totalmente ausentes da lista em um time que voltou a vencer a Liga dos Campeões da Europa.

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Vale lembrar que a lista de candidatos incluiu 10 jogadores que atuaram na última temporada pelo Paris Saint-Germain, que dominou no âmbito nacional e continental.

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