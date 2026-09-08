Alguns jogadores de destaque ficaram de fora da lista de candidatos ao título da Bola de Ouro 2026, divulgada pela revista "France Football" em parceria com a UEFA, nesta terça-feira.

O site francês "Foot Mercato" afirmou que essa talvez seja uma das maiores surpresas da lista reduzida do prêmio Bola de Ouro de 2026, pois, enquanto o Paris Saint-Germain conta com um número recorde de jogadores entre os candidatos, dois de seus astros da última temporada ficaram estranhamente de fora.

Bradley Barcola e Désiré Doué não estão entre os concorrentes ao prêmio individual, apesar de sua temporada de destaque com o clube parisiense.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

No caso de Doué, o cartel é excelente: 28 partidas como titular, de 41, 13 gols e 11 assistências pelo Paris, num total de 24 participações.

O ponta francês ainda somou 3 gols e duas assistências com a seleção francesa.

Esses números ganham ainda mais importância quando se leva em conta que ele muitas vezes enfrentava uma concorrência acirrada nas posições de ataque do Paris Saint-Germain.

Os dados disponíveis confirmam sua importância na Liga dos Campeões da Europa, onde marcou 5 gols e deu 4 assistências em 13 partidas na competição europeia.

Talvez o aspecto mais surpreendente seja o que as estatísticas revelam além dos gols e das assistências. Doué é quem percorre a maior distância por partida no Paris Saint-Germain, tanto no Campeonato Francês quanto na Liga dos Campeões da Europa, o que é uma prova de seu grande comprometimento com a marcação alta, o retorno para a defesa e os arranques ofensivos.

A ausência de Barcola, ex-jogador do Saint-Germain e atualmente no Liverpool (13 gols e 7 assistências pelo Paris na última temporada), também chama a atenção, especialmente em um time que acabou de manter seu título europeu.

É intrigante ver jogadores tão fundamentais assim totalmente ausentes da lista em um time que voltou a vencer a Liga dos Campeões da Europa.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Vale lembrar que a lista de candidatos incluiu 10 jogadores que atuaram na última temporada pelo Paris Saint-Germain, que dominou no âmbito nacional e continental.