Bola de Ouro, a cotação de Kvaratskhelia cai, mas o gol na Supercopa não muda a hierarquia: Kane segue como favorito

Mais uma magia para encaminhar a Supercopa da Europa aproxima Khvicha Kvaratskhelia da Bola de Ouro, mas não o suficiente para abalar a hierarquia. Embora o troféu oficialmente não conte nas avaliações para o mais prestigioso e cobiçado prêmio individual, é inevitável que o golaço contra o Aston Villa possa, de qualquer forma, contribuir para relançar as ambições do ex-Napoli, em uma temporada na qual ele venceu a Ligue 1 e a Champions League como protagonista absoluto.





De fato, das análises dos especialistas em apostas da Better e da Betpassion, surge que a cotação da Bola de Ouro de Kvara caiu para entre 5,00 e 8,00, contra os 12,00 de poucas semanas atrás. Uma queda drástica, mas que, como dito, não abala a hierarquia. Na linha de frente, de fato, segue Harry Kane, que continua sendo o grande favorito, com 1,90. Mais atrás aparece a concorrência, representada, além de Kvaratskhelia, pelos espanhóis campeões do mundo Lamine Yamal (a 4,00) e Rodri (a 6,00), com Kylian Mbappé em 7,50.