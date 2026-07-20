Bola de Ouro: a conquista da Copa do Mundo impulsiona Yamal; na disputa, ele desafia Kane, enquanto Rodri busca o bicampeonato





A conquista da Copa do Mundo pela Espanha tinge de vermelho as apostas para a Bola de Ouro, com Lamine Yamal na linha de frente para conquistar o cobiçado troféu individual. Embora não tenha conseguido demonstrar todo o seu talento devido a um problema físico sofrido pouco antes da Copa do Mundo, o craque do Barcelona (com o qual dominou a La Liga) deu uma contribuição fundamental para o triunfo da seleção comandada por de la Fuente. E agora, segundo os analistas de apostas da Snai e da William Hill, Yamal está na frente na disputa pela Bola de Ouro, com cotações entre 2,75 e 4,50. A disputa está, portanto, aberta contra Harry Kane, que por sua vez foi protagonista de uma temporada espetacular com 72 gols marcados, entre o Bayern de Munique e a seleção nacional, mesmo que isso não tenha sido suficiente para garantir o título à Inglaterra, que teve que se contentar com o terceiro lugar: apesar disso, Kane continua sendo o ligeiro favorito ao Ballon d’Or, com cotações entre 2,50 e 3,00.

Falando da Espanha, o desempenho espetacular do capitão Rodri ao longo de todas as fases da Copa do Mundo permite que o meio-campista entre nas cotações para a Bola de Ouro: a repetição do triunfo de 2024 está cotada em 4,50. Já as cotações sobem para 6,00 para Kylian Mbappé, artilheiro da Copa do Mundo e maior artilheiro de todos os tempos, enquanto para o nono Balão de Ouro de Lionel Messi, que aos 39 anos continuou sendo o líder da Argentina, as cotações sobem para 9,00.