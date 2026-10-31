Uma vitória histórica por margem apertada
Kane conquistou a Bola de Ouro por uma margem mínima de apenas 28 pontos. O atacante do Bayern de Munique recebeu o cobiçado prêmio pela primeira vez na segunda-feira e se tornou o primeiro jogador inglês a vencê-lo desde Michael Owen, em 2001. A cerimônia de gala aconteceu em Londres, cidade natal de Kane, coroando um ano notável para o capitão da Inglaterra.
A pontuação final revela uma disputa acirrada entre três jogadores. Kane somou 1.055 pontos e superou por pouco Mbappe, que ficou em segundo lugar, com 1.027. O destaque do Barcelona Lamine Yamal terminou em terceiro, bem atrás, com 881 pontos, apesar de ter conquistado a Copa do Mundo com a Espanha.
Uma disputa tensa até o fim
O processo de votação teve seus momentos de tensão nos bastidores. O editor da France Football Vincent Garcia confirmou que a liderança mudou de mãos à medida que o prazo final da votação se aproximava.
“Acompanhei os resultados em tempo real durante o mês da votação”, revelou Garcia. “Kylian Mbappe liderou a disputa por muito tempo, mas Harry Kane voltou a ter chances e, no fim, a decisão veio por uma diferença muito, muito pequena de pontos.”
Após a vitória histórica, Kane reconheceu a força da concorrência. “Obrigado a todos que votaram em mim. Imagino que tenha sido realmente difícil neste ano”, disse em seu discurso de agradecimento. “Parabéns a todos os vencedores e a todos os indicados desta noite. É uma demonstração impressionante do que a determinação e o trabalho duro podem alcançar. Parabéns.”
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Um ano de resultados contrastantes
O segundo lugar representa a melhor colocação de Mbappe na história da Bola de Ouro, superando o terceiro lugar obtido em 2018. O atacante do Real Madrid liderou as artilharias de La Liga, da Champions League e da Copa do Mundo, mas segue sem conquistar a Bola de Ouro. A falta de grandes títulos por seu clube na temporada passada provavelmente foi decisiva na votação final.
Para Kane, por outro lado, a mudança para a Alemanha foi um sucesso retumbante. O atacante liderou o Bayern de Munique na conquista da liga e da copa nacionais, consolidando o domínio do clube na Bundesliga. Além disso, Kane obteve vitórias importantes em confrontos diretos com Mbappe nos maiores palcos: derrotou o Real Madrid na Champions League para chegar às semifinais e ajudou a Inglaterra a superar a França na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo.
Resultado completo da votação da Bola de Ouro de 2026
Confira os dez primeiros colocados e suas pontuações oficiais na Bola de Ouro de 2026:
- Harry Kane: 1.055 pontos
- Kylian Mbappe: 1.027 pontos
- Lamine Yamal: 881 pontos
- Rodri: 726 pontos
- Lionel Messi: 612 pontos
- Khvicha Kvaratskhelia: 541 pontos
- Ousmane Dembele: 418 pontos
- Erling Haaland: 378 pontos
- Michael Olise: 296 pontos
- Fabian Ruiz: 201 pontos
O foco volta aos clubes
Com os prêmios individuais definidos, Kane e Mbappe voltarão a se concentrar nas campanhas de seus clubes. Kane tentará manter o excelente desempenho do Bayern de Munique nas competições nacionais enquanto lidera a busca do clube por um título europeu.
Mbappe, por sua vez, terá o desafio de levar o Real Madrid de volta ao topo do futebol espanhol e europeu. O francês certamente usará a derrota por margem apertada na Bola de Ouro como motivação para fazer uma temporada ainda mais eficiente diante do gol no Bernabeu.