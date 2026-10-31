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Harry Kane encerrou oficialmente a longa espera da Inglaterra por um vencedor da Bola de Ouro, mas o detalhamento completo da votação revela o quanto o atacante do Bayern de Munique esteve perto de ficar sem o prêmio. O ex-ídolo do Tottenham conquistou a prestigiosa Bola de Ouro em Londres, superando por uma margem mínima seu rival mais próximo, o astro do Real Madrid Kylian Mbappe.

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Uma vitória histórica por margem apertada

Kane conquistou a Bola de Ouro por uma margem mínima de apenas 28 pontos. O atacante do Bayern de Munique recebeu o cobiçado prêmio pela primeira vez na segunda-feira e se tornou o primeiro jogador inglês a vencê-lo desde Michael Owen, em 2001. A cerimônia de gala aconteceu em Londres, cidade natal de Kane, coroando um ano notável para o capitão da Inglaterra.

A pontuação final revela uma disputa acirrada entre três jogadores. Kane somou 1.055 pontos e superou por pouco Mbappe, que ficou em segundo lugar, com 1.027. O destaque do Barcelona Lamine Yamal terminou em terceiro, bem atrás, com 881 pontos, apesar de ter conquistado a Copa do Mundo com a Espanha.

Uma disputa tensa até o fim

O processo de votação teve seus momentos de tensão nos bastidores. O editor da France Football Vincent Garcia confirmou que a liderança mudou de mãos à medida que o prazo final da votação se aproximava.

“Acompanhei os resultados em tempo real durante o mês da votação”, revelou Garcia. “Kylian Mbappe liderou a disputa por muito tempo, mas Harry Kane voltou a ter chances e, no fim, a decisão veio por uma diferença muito, muito pequena de pontos.”

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Após a vitória histórica, Kane reconheceu a força da concorrência. “Obrigado a todos que votaram em mim. Imagino que tenha sido realmente difícil neste ano”, disse em seu discurso de agradecimento. “Parabéns a todos os vencedores e a todos os indicados desta noite. É uma demonstração impressionante do que a determinação e o trabalho duro podem alcançar. Parabéns.”

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Um ano de resultados contrastantes

O segundo lugar representa a melhor colocação de Mbappe na história da Bola de Ouro, superando o terceiro lugar obtido em 2018. O atacante do Real Madrid liderou as artilharias de La Liga, da Champions League e da Copa do Mundo, mas segue sem conquistar a Bola de Ouro. A falta de grandes títulos por seu clube na temporada passada provavelmente foi decisiva na votação final.

Para Kane, por outro lado, a mudança para a Alemanha foi um sucesso retumbante. O atacante liderou o Bayern de Munique na conquista da liga e da copa nacionais, consolidando o domínio do clube na Bundesliga. Além disso, Kane obteve vitórias importantes em confrontos diretos com Mbappe nos maiores palcos: derrotou o Real Madrid na Champions League para chegar às semifinais e ajudou a Inglaterra a superar a França na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo.

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Resultado completo da votação da Bola de Ouro de 2026

Confira os dez primeiros colocados e suas pontuações oficiais na Bola de Ouro de 2026:

Harry Kane: 1.055 pontos Kylian Mbappe: 1.027 pontos Lamine Yamal: 881 pontos Rodri: 726 pontos Lionel Messi: 612 pontos Khvicha Kvaratskhelia: 541 pontos Ousmane Dembele: 418 pontos Erling Haaland: 378 pontos Michael Olise: 296 pontos Fabian Ruiz: 201 pontos

O foco volta aos clubes

Com os prêmios individuais definidos, Kane e Mbappe voltarão a se concentrar nas campanhas de seus clubes. Kane tentará manter o excelente desempenho do Bayern de Munique nas competições nacionais enquanto lidera a busca do clube por um título europeu.

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Mbappe, por sua vez, terá o desafio de levar o Real Madrid de volta ao topo do futebol espanhol e europeu. O francês certamente usará a derrota por margem apertada na Bola de Ouro como motivação para fazer uma temporada ainda mais eficiente diante do gol no Bernabeu.