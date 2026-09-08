Os 30 candidatos à Bola de Ouro 2026 foram anunciados nesta terça-feira pelo comitê organizador. A lista, aliás, não conta com nenhum holandês. No ano passado, Virgil van Dijk e Denzel Dumfries ainda estavam entre os favoritos, quando Ousmane Dembélé foi o vencedor.
Dembélé volta a estar entre os candidatos neste ano, assim como, entre outros, Lionel Messi, Erling Haaland, Lamine Yamal, Rodri e Harry Kane. Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, retorna como candidato após uma ausência de três anos.
A organização da Bola de Ouro montou a lista observando o desempenho entre 3 de agosto de 2025 e 19 de julho de 2026. Isso inclui, portanto, a final da Copa do Mundo, vencida pela Espanha.
Vencedor da Liga dos Campeões e campeão francês, o Paris Saint-Germain é o clube com mais representantes, com nada menos que nove jogadores. Raphinha, Désiré Doué e Bradley Barcola, agora jogador do Liverpool, ficaram fora da prestigiosa lista.
A entrega da Bola de Ouro está marcada para 26 de outubro. A cerimônia neste ano não será realizada em Paris, mas em Londres. Isso como homenagem à primeira edição da premiação, em 1956. O falecido Stanley Matthews levou o prêmio naquela ocasião.
Lista da Bola de Ouro 2026:
Jude Bellingham (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Luis Díaz (Bayern de Munique), Bruno Fernandes (Manchester United), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Vinícius Júnior (Real Madrid), Harry Kane (Bayern de Munique), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Sadio Mané (Al-Nassr), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Inter Miami), João Neves (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Munique), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (FC Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), William Saliba (Arsenal), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Dayot Upamecano (Bayern de Munique), Vitinha (Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (FC Barcelona).