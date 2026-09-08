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Rian Rosendaal

Traduzido por

Bola de Ouro 2026: grandes nomes concorrem, nenhum holandês na lista de indicados

PSG
L. Messi
E. Haaland
L. Yamal

Os 30 candidatos à Bola de Ouro 2026 foram anunciados nesta terça-feira pelo comitê organizador. Na lista de finalistas, aliás, não há nenhum holandês. No ano passado, Virgil van Dijk e Denzel Dumfries ainda estavam entre os favoritos, quando Ousmane Dembélé foi o vencedor.

Dembélé volta a estar entre os candidatos neste ano, assim como, entre outros, Lionel Messi, Erling Haaland, Lamine Yamal, Rodri e Harry Kane. Messi, vencedor da Bola de Ouro em oito ocasiões, retorna como candidato após uma ausência de três anos.

A organização da Bola de Ouro montou a lista observando as atuações entre 3 de agosto de 2025 e 19 de julho de 2026. Portanto, isso inclui a final da Copa do Mundo, vencida pela Espanha. 

Vencedor da Liga dos Campeões e campeão francês, o Paris Saint-Germain é o clube com mais representantes, com nada menos que nove jogadores. Désiré Doué e Bradley Barcola, agora jogador do Liverpool, estão fora da prestigiada lista. 

A cerimônia da Bola de Ouro está marcada para 26 de outubro. Neste ano, a premiação não será realizada em Paris, mas em Londres. Isso em homenagem à primeira edição da história, em 1956. O já falecido Stanley Matthews levou o prêmio naquela ocasião. 

Liga dos Campeões
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PSG
PSG
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB

Lista de finalistas da Bola de Ouro 2026:
Jude Bellingham (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Luis Díaz (Bayern de Munique), Bruno Fernandes (Manchester United), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Vinícius Júnior (Real Madrid), Harry Kane (Bayern de Munique), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Sadio Mané (Al-Nassr), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Inter Miami), João Neves (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Munique), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (FC Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), William Saliba (Arsenal), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Dayot Upamecano (Bayern de Munique), Vitinha (Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (FC Barcelona).

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