A 70ª edição da Bola de Ouro, considerada por muitos o prêmio individual mais prestigioso que um jogador de futebol pode conquistar, será realizada no London Palladium na segunda-feira, 26 de outubro. Será a primeira vez que a cerimônia anual acontecerá fora de Paris, em homenagem ao primeiro vencedor do prêmio, Sir Stanley Matthews.
O famoso prêmio da bola dourada da France Football, criado em 1956 e concedido pela primeira vez a uma jogadora em 2018, já reconheceu muitos dos maiores nomes do futebol mundial. Ousmane Dembélé espera manter o título masculino, prêmio conquistado oito vezes por Lionel Messi e cinco por Cristiano Ronaldo entre 2008 e 2023. A Bola de Ouro feminina terá uma vencedora diferente neste ano, sucedendo Aitana Bonmatí, que ganhou o prêmio em cada um dos últimos três anos.
Mas como assistir à cerimônia ao vivo e de graça? A GOAL traz tudo o que você precisa saber para acompanhar a cerimônia de premiação da Bola de Ouro 2026.
Quando será a cerimônia da Bola de Ouro 2026? Data, horário de início e transmissão ao vivo
Data
Segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Horário
20h GMT / 21h CET / 16h EDT / 13h PDT
Local
London Palladium, Londres, Inglaterra
Transmissão ao vivo
DAZN (na maioria dos territórios; veja as exceções abaixo)
Na maioria dos países, o serviço de streaming DAZN transmitirá a cerimônia da Bola de Ouro 2026 ao vivo, com exclusividade e de graça. Para assistir, basta fazer um cadastro gratuito na DAZN, informando apenas seu endereço de e-mail, ou entrar em sua conta, tenha você uma assinatura ativa ou não.
Em alguns países e territórios, porém, a cerimônia da Bola de Ouro será exibida por outras plataformas locais. A GOAL mostra onde assistir nesses locais. Se o seu país não estiver na tabela abaixo, você deverá conseguir acompanhar a cerimônia pela DAZN.
País
Emissora
Site
Armênia
FAST Media
Azerbaijão, Belarus, Ásia Central, Cazaquistão e Rússia
Quest Media
Quest Media
Bulgária
bTV
República Tcheca
TV Nova
França
L'Équipe TV (canal aberto)
Geórgia
Setanta Sports e Silknet
Hungria
RTL Hungary
Noruega
TV2
Romênia
Clever Media
Clever Media
Eslováquia
TV Nova
Espanha
Movistar+
A cerimônia deste ano será apresentada por Kate Scott e Thierry Henry. Ex-atacante de Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona e França, Henry, que ficou em segundo lugar na Bola de Ouro de 2003, apresenta ao lado de Scott a cobertura ao vivo da Champions League da UEFA pela CBS Sports nos Estados Unidos.
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Quem são os indicados à Bola de Ouro 2026?
A GOAL apresenta abaixo a lista completa de indicados a cada um dos prêmios que serão entregues na cerimônia da Bola de Ouro:
Indicados à Bola de Ouro masculina de 2026
Jogador
Clube(s)
Seleção
Jude Bellingham
Real Madrid
Inglaterra
Pau Cubarsí
Barcelona
Espanha
Marc Cucurella
Chelsea / Real Madrid
Espanha
Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
França
Luis Díaz
Bayern de Munique
Colômbia
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
Gabriel Magalhães
Arsenal
Brasil
Erling Haaland
Manchester City
Noruega
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Marrocos
Harry Kane
Bayern de Munique
Inglaterra
Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Geórgia
Lamine Yamal
Barcelona
Espanha
Sadio Mané
Al-Nassr
Senegal
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brasil
Lautaro Martínez
Inter de Milão
Argentina
Kylian Mbappé
Real Madrid
França
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
Lionel Messi
Inter Miami
Argentina
João Neves
Paris Saint-Germain
Portugal
Michael Olise
Bayern de Munique
França
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Equador
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
México
Declan Rice
Arsenal
Inglaterra
Rodri
Manchester City / Barcelona
Espanha
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
Espanha
William Saliba
Arsenal
França
Ferran Torres
Barcelona / Paris Saint-Germain
Espanha
Dayot Upamecano
Bayern de Munique
França
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brasil
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portugal
Indicadas à Bola de Ouro feminina de 2026
Jogadora
Clube(s)
Seleção
Selma Bacha
OL Lyonnes
França
Barbra Banda
Orlando Pride
Zâmbia
Esmee Brugts
Barcelona
Holanda
Klara Bühl
Bayern de Munique
Alemanha
Mariona Caldentey
Arsenal
Espanha
Scarlett Camberos
Club América
México
Kerstin Casparij
Manchester City
Holanda
Temwa Chawinga
Kansas City Current
Malawi
Cata Coll
Barcelona
Espanha
Melchie Dumornay
OL Lyonnes
Haiti
Caroline Graham Hansen
Barcelona
Noruega
Alex Greenwood
Manchester City
Inglaterra
Patri Guijarro
Barcelona
Espanha
Pernille Harder
Bayern de Munique
Dinamarca
Yui Hasegawa
Manchester City
Japão
Rose Lavelle
Gotham FC
Estados Unidos
Mapi León
Barcelona / London City Lionesses
Espanha
Lorena
Kansas City Current
Brasil
Melvine Malard
Manchester United / Chelsea
França
Manaka Matsukubo
North Carolina Courage / Chelsea
Japão
Vivianne Miedema
Manchester City
Holanda
Ewa Pajor
Barcelona
Polônia
Clàudia Pina
Barcelona
Espanha
Alexia Putellas
Barcelona / London City Lionesses
Espanha
Wendie Renard
OL Lyonnes
França
Alessia Russo
Arsenal
Inglaterra
Khadija Shaw
Manchester City
Jamaica
Momoko Tanikawa
Bayern de Munique
Japão
Caroline Weir
Real Madrid / OL Lyonnes
Escócia
Tessa Wullaert
Inter de Milão / Como
Bélgica
Indicados ao Troféu Kopa de 2026
Jogador
Clube(s)
Seleção
Kerim Alajbegović
RB Salzburg / Juventus
Bósnia e Herzegovina
Ayyoub Bouaddi
Lille / Manchester City
Marrocos
Pau Cubarsí
Barcelona
Espanha
Yan Diomandé
RB Leipzig / Real Madrid
Costa do Marfim
Lennart Karl
Bayern de Munique
Alemanha
Éli Junior Kroupi
Bournemouth
França
Lamine Yamal
Barcelona
Espanha
Johan Manzambi
Freiburg / Aston Villa
Suíça
Ibrahim Maza
Bayer Leverkusen
Argélia
Warren Zaïre-Emery
Paris Saint-Germain
França
Indicadas ao Troféu Kopa feminino de 2026
Jogadora
Clube(s)
Seleção
Veerle Buurman
Chelsea
Holanda
Vicky López
Barcelona
Espanha
Felicia Schröder
BK Häcken / Real Madrid
Suécia
Clara Serrajordi
Barcelona
Espanha
Lily Yohannes
OL Lyonnes
Estados Unidos
Indicados ao Troféu Yashin de 2026
Jogador
Clube(s)
Seleção
Yassine Bounou
Al-Hilal
Marrocos
Thibaut Courtois
Real Madrid
Bélgica
Joan García
Barcelona
Espanha
Gregor Kobel
Borussia Dortmund
Suíça
Emiliano Martínez
Aston Villa / Chelsea
Argentina
Édouard Mendy
Al-Ahli
Senegal
David Raya
Arsenal
Espanha
Matvey Safonov
Paris Saint-Germain
Rússia
Unai Simón
Athletic Bilbao
Espanha
Vozinha
Chaves / Colo-Colo
Cabo Verde
Indicadas ao Troféu Yashin feminino de 2026
Jogadora
Clube
Seleção
Ann-Katrin Berger
Gotham FC
Alemanha
Cata Coll
Barcelona
Espanha
Hannah Hampton
Chelsea
Inglaterra
Lorena
Kansas City Current
Brasil
Ayaka Yamashita
Manchester City
Japão
Indicados ao Troféu Johan Cruyff masculino de 2026
Treinador
Equipe
Nacionalidade
Mikel Arteta
Arsenal
Espanhola
Luis de la Fuente
Espanha
Espanhola
Unai Emery
Aston Villa
Espanhola
Vincent Kompany
Bayern de Munique
Belga
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Espanhola
Indicados ao Troféu Johan Cruyff feminino de 2026
Treinador(a)
Equipe(s)
Nacionalidade
Jonatan Giráldez
OL Lyonnes
Espanhola
Andrée Jeglertz
Manchester City
Sueca
Nils Nielsen
Japão
Dinamarquesa
Pere Romeu
Barcelona
Espanhola
Elena Sadiku
Celtic / BK Häcken
Sueca
Indicados a Clube do Ano masculino de 2026
Clube
Liga
País
Arsenal
Premier League
Inglaterra
Bayern de Munique
Bundesliga
Alemanha
Bodø/Glimt
Eliteserien
Noruega
Flamengo
Brasileirão
Brasil
Paris Saint-Germain
Ligue 1
França
Indicados a Clube do Ano feminino de 2026
Clube
Liga
País
Barcelona
Liga F
Espanha
Bayern de Munique
Frauen-Bundesliga
Alemanha
Club América
Liga MX Femenil
México
Manchester City
Women's Super League
Inglaterra
OL Lyonnes
Première Ligue
França
Quem são os favoritos das casas de apostas para vencer a Bola de Ouro?
Entre as casas de apostas do Reino Unido, o atacante do Bayern de Munique e da Inglaterra Harry Kane lidera as apostas para vencer a Bola de Ouro masculina de 2026. Até terça-feira, 20 de outubro, sua menor cotação era de 1/2 entre diferentes casas de apostas, segundo o site de comparação de odds Oddschecker.
Em seguida aparece o atacante do Barcelona e da Espanha, campeão da Copa do Mundo da FIFA, Lamine Yamal. Vice-campeão da Bola de Ouro no ano passado e vencedor de duas edições consecutivas do Troféu Kopa, ele aparece com cotação de até 1/1 em algumas casas.
Além dos dois favoritos das casas de apostas, Kylian Mbappé, do Real Madrid e da França, tem em geral cotação de 12/1, enquanto Khvicha Kvaratskhelia, do Paris Saint-Germain e da Geórgia, aparece a 16/1.
Três ex-vencedores da Bola de Ouro na lista masculina estão entre os jogadores com cotações mais baixas. O oito vezes vencedor Lionel Messi aparece a 16/1; o ganhador da Bola de Ouro do ano passado, Ousmane Dembélé, a 22/1; e a menor cotação do vencedor de 2024, Rodri, é de 25/1.
As odds para a Bola de Ouro feminina não estão tão amplamente disponíveis quanto as do prêmio masculino. Mas, segundo o site americano de mercado de previsões Polymarket, Alexia Putellas, vencedora em 2021 e 2022 e jogadora da seleção espanhola que se juntou neste verão ao London City Lionesses, estreante na Women's Super League, era a grande favorita para conquistar o prêmio, com 94% de chances, até terça-feira, 20 de outubro.
A única outra jogadora com mais de 1% de chance de vencer a Bola de Ouro feminina é Ewa Pajor, do Barcelona e da Polônia. Aitana Bonmatí, vencedora do prêmio em cada um dos últimos três anos, não está entre as indicadas desta edição.
O Real Madrid vai boicotar a cerimônia da Bola de Ouro deste ano?
Ainda não está claro se uma delegação do Real Madrid comparecerá ao London Palladium para a cerimônia da Bola de Ouro 2026.
O Real Madrid ganhou as manchetes ao praticamente boicotar a cerimônia nos últimos dois anos. O clube decidiu não enviar uma delegação em 2024 depois de saber que seu atacante da seleção brasileira Vinícius Júnior perderia o prêmio principal para o capitão da Espanha Rodri, então jogador do Manchester City e agora do Barcelona.
O Real Madrid também decidiu não enviar representantes a Paris para a cerimônia da Bola de Ouro do ano passado, em uma atitude interpretada por algumas fontes da imprensa como um protesto contra o sistema de votação usado pela organizadora France Football.
No entanto, o clube de Madri parece ter mudado sua posição em relação ao prêmio. No mês passado, publicou uma mensagem no X (antigo Twitter) destacando que quatro jogadores de sua equipe masculina, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, haviam sido indicados à Bola de Ouro masculina.
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