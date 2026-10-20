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Bola de Ouro 2026: Como assistir de graça e acompanhar a transmissão ao vivo: opções online, canais de TV, data e horário de início

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para assistir à cerimônia da Bola de Ouro de 2026 ao vivo e de graça.

A 70ª edição da Bola de Ouro, considerada por muitos o prêmio individual mais prestigioso que um jogador de futebol pode conquistar, será realizada no London Palladium na segunda-feira, 26 de outubro. Será a primeira vez que a cerimônia anual acontecerá fora de Paris, em homenagem ao primeiro vencedor do prêmio, Sir Stanley Matthews.

O famoso prêmio da bola dourada da France Football, criado em 1956 e concedido pela primeira vez a uma jogadora em 2018, já reconheceu muitos dos maiores nomes do futebol mundial. Ousmane Dembélé espera manter o título masculino, prêmio conquistado oito vezes por Lionel Messi e cinco por Cristiano Ronaldo entre 2008 e 2023. A Bola de Ouro feminina terá uma vencedora diferente neste ano, sucedendo Aitana Bonmatí, que ganhou o prêmio em cada um dos últimos três anos.

Mas como assistir à cerimônia ao vivo e de graça? A GOAL traz tudo o que você precisa saber para acompanhar a cerimônia de premiação da Bola de Ouro 2026.

Quando será a cerimônia da Bola de Ouro 2026? Data, horário de início e transmissão ao vivo

Data

Segunda-feira, 26 de outubro de 2026

Horário

20h GMT / 21h CET / 16h EDT / 13h PDT 

Local

London Palladium, Londres, Inglaterra

Transmissão ao vivo

DAZN (na maioria dos territórios; veja as exceções abaixo)

Na maioria dos países, o serviço de streaming DAZN transmitirá a cerimônia da Bola de Ouro 2026 ao vivo, com exclusividade e de graça. Para assistir, basta fazer um cadastro gratuito na DAZN, informando apenas seu endereço de e-mail, ou entrar em sua conta, tenha você uma assinatura ativa ou não.

Em alguns países e territórios, porém, a cerimônia da Bola de Ouro será exibida por outras plataformas locais. A GOAL mostra onde assistir nesses locais. Se o seu país não estiver na tabela abaixo, você deverá conseguir acompanhar a cerimônia pela DAZN.

País

Emissora

Site

Armênia

FAST Media

FAST Media

Azerbaijão, Belarus, Ásia Central, Cazaquistão e Rússia

Quest Media

Quest Media

Bulgária

bTV

bTV

República Tcheca

TV Nova

TV Nova

França

L'Équipe TV (canal aberto)

L’Équipe TV

Geórgia

Setanta Sports e Silknet

Setanta Sports / Silknet

Hungria

RTL Hungary

RTL Hungary

Noruega

TV2

TV2

Romênia

Clever Media

Clever Media

Eslováquia

TV Nova

TV Nova

Espanha

Movistar+

Movistar+

A cerimônia deste ano será apresentada por Kate Scott e Thierry Henry. Ex-atacante de Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona e França, Henry, que ficou em segundo lugar na Bola de Ouro de 2003, apresenta ao lado de Scott a cobertura ao vivo da Champions League da UEFA pela CBS Sports nos Estados Unidos.

LEIA MAIS: Bola de Ouro anuncia local icônico e dupla de apresentadores famosos para cerimônia histórica de 70 anos

Quem são os indicados à Bola de Ouro 2026?

A GOAL apresenta abaixo a lista completa de indicados a cada um dos prêmios que serão entregues na cerimônia da Bola de Ouro:

Indicados à Bola de Ouro masculina de 2026

Jogador

Clube(s)

Seleção

Jude Bellingham

Real Madrid

Inglaterra

Pau Cubarsí

Barcelona

Espanha

Marc Cucurella

Chelsea / Real Madrid

Espanha

Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain

França

Luis Díaz

Bayern de Munique

Colômbia

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

Gabriel Magalhães

Arsenal

Brasil

Erling Haaland

Manchester City

Noruega

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Marrocos

Harry Kane

Bayern de Munique

Inglaterra

Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain

Geórgia

Lamine Yamal

Barcelona

Espanha

Sadio Mané

Al-Nassr

Senegal

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brasil

Lautaro Martínez

Inter de Milão

Argentina

Kylian Mbappé

Real Madrid

França

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

Lionel Messi

Inter Miami

Argentina

João Neves

Paris Saint-Germain

Portugal

Michael Olise

Bayern de Munique

França

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Equador

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

México

Declan Rice

Arsenal

Inglaterra

Rodri

Manchester City / Barcelona

Espanha

Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain

Espanha

William Saliba

Arsenal

França

Ferran Torres

Barcelona / Paris Saint-Germain

Espanha

Dayot Upamecano

Bayern de Munique

França

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brasil

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portugal

Indicadas à Bola de Ouro feminina de 2026

Jogadora

Clube(s)

Seleção

Selma Bacha

OL Lyonnes

França

Barbra Banda

Orlando Pride

Zâmbia

Esmee Brugts

Barcelona

Holanda

Klara Bühl

Bayern de Munique

Alemanha

Mariona Caldentey

Arsenal

Espanha

Scarlett Camberos

Club América

México

Kerstin Casparij

Manchester City

Holanda

Temwa Chawinga

Kansas City Current

Malawi

Cata Coll

Barcelona

Espanha

Melchie Dumornay

OL Lyonnes

Haiti

Caroline Graham Hansen

Barcelona

Noruega

Alex Greenwood

Manchester City

Inglaterra

Patri Guijarro

Barcelona

Espanha

Pernille Harder

Bayern de Munique

Dinamarca

Yui Hasegawa

Manchester City

Japão

Rose Lavelle

Gotham FC

Estados Unidos

Mapi León

Barcelona / London City Lionesses

Espanha

Lorena

Kansas City Current

Brasil

Melvine Malard

Manchester United / Chelsea

França

Manaka Matsukubo

North Carolina Courage / Chelsea

Japão

Vivianne Miedema

Manchester City

Holanda

Ewa Pajor

Barcelona

Polônia

Clàudia Pina

Barcelona

Espanha

Alexia Putellas

Barcelona / London City Lionesses

Espanha

Wendie Renard

OL Lyonnes

França

Alessia Russo

Arsenal

Inglaterra

Khadija Shaw

Manchester City

Jamaica

Momoko Tanikawa

Bayern de Munique

Japão

Caroline Weir

Real Madrid / OL Lyonnes

Escócia

Tessa Wullaert

Inter de Milão / Como

Bélgica

Indicados ao Troféu Kopa de 2026

Jogador

Clube(s)

Seleção

Kerim Alajbegović

RB Salzburg / Juventus

Bósnia e Herzegovina

Ayyoub Bouaddi

Lille / Manchester City

Marrocos

Pau Cubarsí

Barcelona

Espanha

Yan Diomandé

RB Leipzig / Real Madrid

Costa do Marfim

Lennart Karl

Bayern de Munique

Alemanha

Éli Junior Kroupi

Bournemouth

França

Lamine Yamal

Barcelona

Espanha

Johan Manzambi

Freiburg / Aston Villa

Suíça

Ibrahim Maza

Bayer Leverkusen

Argélia

Warren Zaïre-Emery

Paris Saint-Germain

França

Indicadas ao Troféu Kopa feminino de 2026

Jogadora

Clube(s)

Seleção

Veerle Buurman

Chelsea

Holanda

Vicky López

Barcelona

Espanha

Felicia Schröder

BK Häcken / Real Madrid

Suécia

Clara Serrajordi

Barcelona

Espanha

Lily Yohannes

OL Lyonnes

Estados Unidos

Indicados ao Troféu Yashin de 2026

Jogador

Clube(s)

Seleção

Yassine Bounou

Al-Hilal

Marrocos

Thibaut Courtois

Real Madrid

Bélgica

Joan García

Barcelona

Espanha

Gregor Kobel

Borussia Dortmund

Suíça

Emiliano Martínez

Aston Villa / Chelsea

Argentina

Édouard Mendy

Al-Ahli

Senegal

David Raya

Arsenal

Espanha

Matvey Safonov

Paris Saint-Germain

Rússia

Unai Simón

Athletic Bilbao

Espanha

Vozinha

Chaves / Colo-Colo

Cabo Verde

Indicadas ao Troféu Yashin feminino de 2026

Jogadora

Clube

Seleção

Ann-Katrin Berger

Gotham FC

Alemanha

Cata Coll

Barcelona

Espanha

Hannah Hampton

Chelsea

Inglaterra

Lorena

Kansas City Current

Brasil

Ayaka Yamashita

Manchester City

Japão

Indicados ao Troféu Johan Cruyff masculino de 2026

Treinador

Equipe

Nacionalidade

Mikel Arteta

Arsenal

Espanhola

Luis de la Fuente

Espanha

Espanhola

Unai Emery

Aston Villa

Espanhola

Vincent Kompany

Bayern de Munique

Belga

Luis Enrique

Paris Saint-Germain

Espanhola

Indicados ao Troféu Johan Cruyff feminino de 2026

Treinador(a)

Equipe(s)

Nacionalidade

Jonatan Giráldez

OL Lyonnes

Espanhola

Andrée Jeglertz

Manchester City

Sueca

Nils Nielsen

Japão

Dinamarquesa

Pere Romeu

Barcelona

Espanhola

Elena Sadiku

Celtic / BK Häcken

Sueca

Indicados a Clube do Ano masculino de 2026

Clube

Liga

País

Arsenal

Premier League

Inglaterra

Bayern de Munique

Bundesliga

Alemanha

Bodø/Glimt

Eliteserien

Noruega

Flamengo

Brasileirão

Brasil

Paris Saint-Germain

Ligue 1

França

Indicados a Clube do Ano feminino de 2026

Clube

Liga

País

Barcelona

Liga F

Espanha

Bayern de Munique

Frauen-Bundesliga

Alemanha

Club América

Liga MX Femenil

México

Manchester City

Women's Super League

Inglaterra

OL Lyonnes

Première Ligue

França

Quem são os favoritos das casas de apostas para vencer a Bola de Ouro?

Entre as casas de apostas do Reino Unido, o atacante do Bayern de Munique e da Inglaterra Harry Kane lidera as apostas para vencer a Bola de Ouro masculina de 2026. Até terça-feira, 20 de outubro, sua menor cotação era de 1/2 entre diferentes casas de apostas, segundo o site de comparação de odds Oddschecker.

Em seguida aparece o atacante do Barcelona e da Espanha, campeão da Copa do Mundo da FIFA, Lamine Yamal. Vice-campeão da Bola de Ouro no ano passado e vencedor de duas edições consecutivas do Troféu Kopa, ele aparece com cotação de até 1/1 em algumas casas.

Além dos dois favoritos das casas de apostas, Kylian Mbappé, do Real Madrid e da França, tem em geral cotação de 12/1, enquanto Khvicha Kvaratskhelia, do Paris Saint-Germain e da Geórgia, aparece a 16/1.

Três ex-vencedores da Bola de Ouro na lista masculina estão entre os jogadores com cotações mais baixas. O oito vezes vencedor Lionel Messi aparece a 16/1; o ganhador da Bola de Ouro do ano passado, Ousmane Dembélé, a 22/1; e a menor cotação do vencedor de 2024, Rodri, é de 25/1.

As odds para a Bola de Ouro feminina não estão tão amplamente disponíveis quanto as do prêmio masculino. Mas, segundo o site americano de mercado de previsões Polymarket, Alexia Putellas, vencedora em 2021 e 2022 e jogadora da seleção espanhola que se juntou neste verão ao London City Lionesses, estreante na Women's Super League, era a grande favorita para conquistar o prêmio, com 94% de chances, até terça-feira, 20 de outubro.

A única outra jogadora com mais de 1% de chance de vencer a Bola de Ouro feminina é Ewa Pajor, do Barcelona e da Polônia. Aitana Bonmatí, vencedora do prêmio em cada um dos últimos três anos, não está entre as indicadas desta edição.

O Real Madrid vai boicotar a cerimônia da Bola de Ouro deste ano?

Ainda não está claro se uma delegação do Real Madrid comparecerá ao London Palladium para a cerimônia da Bola de Ouro 2026.

O Real Madrid ganhou as manchetes ao praticamente boicotar a cerimônia nos últimos dois anos. O clube decidiu não enviar uma delegação em 2024 depois de saber que seu atacante da seleção brasileira Vinícius Júnior perderia o prêmio principal para o capitão da Espanha Rodri, então jogador do Manchester City e agora do Barcelona.

O Real Madrid também decidiu não enviar representantes a Paris para a cerimônia da Bola de Ouro do ano passado, em uma atitude interpretada por algumas fontes da imprensa como um protesto contra o sistema de votação usado pela organizadora France Football.

No entanto, o clube de Madri parece ter mudado sua posição em relação ao prêmio. No mês passado, publicou uma mensagem no X (antigo Twitter) destacando que quatro jogadores de sua equipe masculina, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, haviam sido indicados à Bola de Ouro masculina.

LEIA MAIS: Um ano após o boicote: Real Madrid muda sua posição em relação à Bola de Ouro


Links relacionados

  • Ranking dos favoritos à Bola de Ouro 2026
  • Ranking das favoritas à Bola de Ouro feminina 2026
  • De que é feito o troféu da Bola de Ouro e quanto ele vale?

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