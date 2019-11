Bola de Ouro 2019: como Van Dijk, De Bruyne e os finalistas se saíram na véspera da premiação?

Final de semana marcar os últimos jogos dos 30 indicados antes da principal premiação do mundo do futebol em 02 de dezembro

Principal premiação do futebol ao lado do Fifa the Best, a Bola de Ouro acontece na próxima segunda-feira (02), em Paris. Entre os 30 nomes que disputam o troféu, Lionel Messi e Virgil van Dijk são considerados os favoritos a vencerem. Às vésperas da cerimônia, como foi as atuações dos indicados com os respectivos clubes nos campeonatos nacionais?

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

VAN DIJK



(Foto: Getty Images)

Principal concorrente de Messi na disputa, o zagueiro foi o principal jogador do na vitória dos Reds, por 2 a 1, sobre o . Van Dijk marcou os dois gols do time de Jurgen Klopp que se distanciou cada vez mais do segundo colocado da Premier League, o .

ALISSON

Expulso na etapa final da partida deste sábado (30), diante do Brighton após colocar a mão na bola fora da área, o goleiro brasileiro “corre pelas beiradas” na tentativa de conquistar a Bola de Ouro. Assim como o companheiro de equipes, van Dijk, Alisson é um dos favoritos a desbancar Lionel Messi.

ROBERTO FIRMINO



(Foto: Getty Images)

Outro brasileiro de destaque no Liverpool e indicado a Bola de Ouro, Roberto Firmino teve uma atuação discreta no duelo deste final de semana contra o Brighton e foi substituído por Origi aos 29 minutos do segundo tempo.

SADIO MANÉ

O senegalês não teve uma atuação de destaque neste final de semana na Premier League. Com poucas chances de vencer a Bola de Ouro, o desempenho de Sadio Mané em cima do Brighton não deverá influenciar na decisão da próxima segunda (02).

MOHAMED SALAH

O atacante do Liverpool, que aos poucos se recupera de uma lesão, não atuou durante os 90 minutos em Anfield. Mohamed Salah foi substituído por Lallana aos 23 minutos da etapa final.

GEORGINIO WIJNALDUM

O meio-campista teve uma atuação sem grande estrelismo mas ajudou o Liverpool na apertada vitória por 2 a 1, diante do Brighton.

ALEXANDER-ARNOLD

O lateral é mais um do Liverpool indicado à Bola de Ouro. Com uma atuação razoável, Alexander Arnold contribui com mais três pontos para a equipe na Premier League.

RAHEEM STERLING



(Foto: Getty Images)

O atleta marcou um dos gols do Manchester City no empate de 2 a 2 contra o após boa tabela com David Silva. Sterling fez o primeiro tento do elenco de Pep Guardiola na partida.

BERNARDO SILVA

O jogador entrou em campo somente no segundo tempo quando a partida da estava empatada em 1 a 1, no lugar de Mahres, aos 23 minutos. A atuação em campo pouco contribuiu para o desempenho do City, apesar de Bernardo estar em boa fase.

KEVIN DE BRUYNE



(Foto: Getty Images)

O gol do belga foi o mais bonito do Manchester City. De Bruyne estufou as redes do Newcastle depois de aproveitar a sobra de bola na entrada da área e chutar de primeira. O meio-campista foi um dos principais jogadores do City na partida. De Bruyne é o líder disparado de assistências na Premier League

SERGIO AGUERO

O argentino não entrou em campo neste sábado (30), devido a uma lesão muscular.

RIYAD MAHREZ

O atacante foi substituído aos 23 minutos da etapa final para a entrada de Bernardo Silva após atuação apagada. Entre os 30 indicados à Bola de Ouro, Mahrez segue de fora da lista dos favoritos.

EDEN HAZARD

O belga não atuou na vitória do por 2 a 1 contra o . Eden Hazard está lesionado.

KARIM BENZEMA

O atacante francês não marcou gol no jogo deste sábado (30) do Real Madrid, porém é um dos principais artilheiros do clube nesta temporada.

HUGO LLORIS



(Foto: Getty Images)

Único goleiro indicado à Bola de Ouro ao lado de Alisson, Lloris não atua mais neste ano devido a uma lesão. Em outubro deste ano, o arqueiro deslocou o cotovelo em partida da Premier League contra o Brighton.

HEUNG-MIN SON

Um dos principais jogadores do , Son não marcou gol na vitória dos Spurs por 3 a 2 diante do Bournemouth neste sábado (30).

ROBERT LEWANDOWSKI

Um dos maiores goleadores da Europa, Lewandowski não marcou gol na derrota do de Munique por 2 a 1 para o Bayern Leverkusen, em partida válida pela .

Abaixo, veja a lista dos outros jogadores indicados à Bola de Ouro que ainda não jogaram neste final de semana: