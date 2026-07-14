O Barcelona pretende apresentar uma proposta financeira melhorada ao Atlético de Madrid nos próximos dias para contratar o atacante argentino Julián Álvarez, que representa a prioridade máxima para reforçar o ataque após a saída do polonês Robert Lewandowski.

O jornal espanhol “AS” informou que a diretoria do clube catalão está preparando uma nova proposta, mais atraente do que a inicial — que não ultrapassou 100 milhões de euros —, na tentativa de forçar o Atlético de Madrid a sentar-se à mesa de negociações sérias.

Apesar das declarações do presidente do Barcelona, Juan Laporta, ao chegar à cidade de Dallas, nos Estados Unidos, ontem, segunda-feira, para assistir à partida das semifinais da Copa do Mundo entre Espanha e França — nas quais ele afirmou que “a oferta apresentada é muito alta, mas não é ilimitada” —, a realidade indica que a diretoria catalã está ciente da necessidade de aumentar o valor da oferta para fechar o negócio.

Laporta acrescentou: “Fui muito claro na minha última conversa com Miguel Ángel Gil Marín (presidente do Atlético de Madrid). Houve algum mal-entendido no início sobre a oferta que apresentamos, e eu esclareci isso para ele; desde então, não avançamos mais nada”.

Oferta que suscita escárnio

A oferta inicial apresentada pelo Barcelona, que não ultrapassou 100 milhões de euros, provocou uma onda de escárnio entre a torcida do Atlético de Madrid nas redes sociais, especialmente porque a cláusula de rescisão no contrato do jogador é de 500 milhões de euros e o Real Madrid havia oferecido publicamente 150 milhões de euros para contratá-lo, oferta que o Atlético rejeitou de imediato.

Mas a situação mudou radicalmente após as declarações públicas de Álvarez durante sua participação na Copa do Mundo, quando ele expressou seu desejo de sair, dizendo que a transferência seria “a melhor para todos” e que “quer realizar seu sonho” — palavras que mudaram completamente o panorama e abriram as portas para o Barcelona.

Flick se recusa a esperar

O técnico alemão Hansi Flick insiste em não esperar até o fechamento da janela de transferências de verão para saber a composição definitiva de seu time, como aconteceu em suas duas primeiras temporadas no clube, quando começou a temporada com jogadores ainda não registrados ou com saídas inesperadas de última hora, como foi o caso do zagueiro Iñigo Martínez.

Laporta esclareceu assim que chegou aos Estados Unidos, dizendo: “É claro que não vamos seguir o ritmo de ninguém. Vamos impor nosso estilo. Esta proposta não é definitiva, e anunciaremos na hora a duração de sua validade. Apresentamos essa proposta com o objetivo de contratar um jogador que agrade ao técnico e ao diretor esportivo”.

Prazo final

Os dirigentes do Barcelona afirmam que o final de julho ou o início de agosto representam o prazo final para saber se a negociação será concretizada ou se a diretoria esportiva será obrigada a buscar outras alternativas para compensar a saída de Lewandowski.

Parece que o primeiro passo que o Barcelona deve dar é aumentar significativamente o valor da oferta financeira, na esperança de que isso seja suficiente, pelo menos, para forçar o Atlético de Madrid a iniciar negociações sérias, especialmente depois que o próprio jogador anunciou seu desejo de sair e realizar seu sonho de vestir a camisa do Blaugrana.