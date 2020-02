Bola da final da Liga dos Campeões tem tom roxo e mapa de Istambul: veja as fotos

Nova bola da competição começa a ser usada já nas oitavas de final e homenageia a sede da finalíssima

As bolas da sempre são um show a parte na competição. Com cores diferentes a cada temporada, as finais costumam receber bolas especiais, que normalmente homenageiam a sede da grande final. Mas pelo segundo ano consecutivo, a bola da finalíssima começa a ser usada já nas oitavas de final.

Com a final sediada em Istambul, a nova bola desta edição traz desenhos que remetem ao mapa da cidade. A cor em tom roxo foi escolhida para relembrar o pôr do Sol na cidade turca.

A grande final da Liga dos Campeões desta temporada acontece no dia 30 de maio. Veja fotos da bola:

Em sua conta no Instagram, a Uefa relembrou as bolas usadas em outras finais da Liga dos Campeões.