Bola aérea e força física: as armas da LDU, adversária do Flamengo

Com mais facilidade para atuar fora de casa, time equatoriano tenta mais uma surpresa no Maracanã; Rubro-Negro está calejado

Depois de iniciar a caminhada na Libertadores com vitória sobre o San José, na , chegou a vez de o fazer a estreia diante de sua torcida. Nesta quarta-feira (13), a equipe de Abel Braga encara a , no Maracanã, esperando a presença de mais de 57 mil torcedores. Com três pontos, o mesmo número do time equatoriano, o confronto vale a liderança do grupo D. E pelo o que as duas equipes mostraram na primeira rodada, é possível que a briga pelo primeiro lugar do grupo seja mesmo disputada por Flamengo e LDU.

Para buscar a vitória dentro de casa, Abel Braga vai manter a equipe que iniciou a temporada com apenas uma modificação: Léo Duarte ganhou a vaga de titular de Rhodolfo, que segue no departamento médico. De diferente da estreia, Arrascaeta volta para o banco de reservas e Ribeiro, retoma a posição de titular na ponta direita. O grande dilema, inclusive, do comandante, que ainda não conseguiu encontrar espaço para a principal contratratação do Flamengo na temporada.



(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação)

Falando da LDU, que conhece muito bem o Rio de Janeiro, e principalmente o Maracanã, afinal levantou dois títulos no estádio, promete vir em busca de um bom resultado contra o Flamengo. Uma equipe que tem como ponto forte a parte defensiva bem sólida e um meio-campo de força física.

Pablo Reppeto sempre leva a campo jogadores com capacidade para cumprir mais de uma função e aposta muito nas trocas. Orejuela (ex- ) e Intriago são dois atletas muito perigosos e que chamam a atenção do Flamengo. Além disso, a LDU é uma equipe que se sente mais confortável atuando fora de casa, pela forma como vem jogando, de se proteger bem e aproveitar os contra-ataques. O treinador, no entanto, não contará com seu principal jogador, Anderson Julio. Anagongo também ficará de fora e Aguirre, ex- , deve ser o substituto.

Nesta terça, Rodrigo Caio alertou para a bola aérea da LDU mas garantiu que o Flamengo está bem preparado para neutralizar este tipo de jogada.

"O professor Abel já falou bastante sobre isso. Acredito que no jogo da altitude (San José) já teve a questão da bola parada na área. Eles trabalhavam muito isso. E o time da LDU não é diferente. Mas estamos muito preparados pra isso. Nós vamos conversando dentro do treinamento, nos concentrando para sobressair nesses lances. Estamos preparados pra resistir a isso, e que todos estejam concentrados para fazer uma boa partida.".

No final de semana, com todos os suplentes, a LDU perdeu seu primeiro jogo depois de 100 dias de invencibilidade. A ideia foi preservar os jogadores para o confronto contra o Flamengo, nesta quarta-feira(13). As duas equipes se enfrentam no Maracanã, às 21h45.