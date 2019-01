Bolívia na Copa América: "é um privilégio estrear contra o anfitrião Brasil"

O técnico Eduardo Villegas falou sobre a renovação no elenco esmeraldino e aposta em "sangue novo" para surpreender

Adversária do Brasil na estreia da Copa América 2019, a Bolívia promete dar trabalho e quer surpreender na competição. Agora sob o comando de, Eduardo Villegas, os bolivianos passam por uma reformulação na equipe e apostam em "sangue novo" para ter uma boa trajetória.

"Vamos ter jogadores jovens, com muita vontade. Às vezes os jovens são até mais perigosos que os jogadores experientes", disse técnico Villegas - que assumiu o posto no início deste mês após se consagrar campeão boliviano pelo San José - ao SporTV.

"É um privilégio estrear contra o anfitrião. Sabemos que vai ser um jogo duro, mas temos esperança de avançar de fase. Eu lembro que em 1993 a Bolívia veio aqui e empatou com o Brasil pelas eliminatórias", analisou.

Apesar do cenário no futebol na Bolívia não ser favorável atualmente, devido a problemas com pagamento de dívidas da federação local, Villegas quer aproveitar a competição continental para que os ares possam mudar dentro de sua seleção.

"Temos uma mudança importante de jogadores. Alguns estão deixando a seleção boliviana. Nosso jogadores são jovens, querem se consolidar, têm potencial e a Copa América é uma chance para eles", disse.

"É um grande privilégio fazer parte da Copa América tão bem organizada. Nossa motivação é muito grande. Vamos passar isso para os jogadores", concluiu.

Brasil e Bolívia se enfrentam no dia 14 de junho, no Morumbi, às 21h30 (de Brasília).