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A passagem de Marc-André ter Stegen pelo Ajax não tem sido ruim do ponto de vista esportivo. O goleiro alemão conseguiu superar o início difícil e se firmou como titular nos planos do técnico Michel Sánchez, mas seu futuro continua aberto a outras possibilidades, já que ele deseja seguir jogando no Campeonato Espanhol.

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Depois de longos anos no Barcelona e de meses no Girona, o goleiro alemão se sente muito à vontade na Espanha, o que o leva a mirar um retorno à LaLiga, apesar de estar atualmente vinculado ao empréstimo ao Ajax, período em que começou a recuperar seu nível e seu espaço no time holandês.

Nesse contexto, o Valencia entrou na disputa pelo goleiro de 34 anos. Segundo revelou o programa "Onda Deportiva Valencia", da rádio "Onda Cero", Braulio Vázquez, diretor esportivo do clube, consultou a situação de Ter Stegen e a possibilidade de contratá-lo.

O goleiro alemão tem contrato com o Barcelona até 2028, enquanto seu atual empréstimo ao Ajax termina em 30 de junho.

Ter Stegen já havia manifestado o desejo de voltar ao clube catalão ao fim da temporada, mas o interesse do Valencia pode abrir para ele um caminho diferente dentro do futebol espanhol. A importância dessa possibilidade para o Barcelona também está no aspecto financeiro, já que o clube catalão arca com 90% do salário do goleiro durante o atual empréstimo, enquanto o Ajax paga uma parcela muito pequena de seus vencimentos. Isso faz de uma eventual transferência para o Valencia uma oportunidade de aliviar uma parte maior do peso financeiro, de acordo com o jornal Sport.

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O Barcelona aceitou emprestar Ter Stegen por razões esportivas e financeiras, já que o técnico Hansi Flick não contava com ele e a diretoria esportiva queria liberar um espaço considerável na folha salarial. Por isso, o clube pode estar disposto a analisar qualquer proposta que traga um benefício financeiro maior.

O Barcelona segue na expectativa, aguardando para saber se o interesse do Valencia vai se transformar em uma investida séria e em uma proposta oficial, sobretudo porque o clube catalão não parece ter pressa para tomar uma nova decisão sobre o futuro de seu goleiro, que prefere voltar à Espanha.

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O Valencia pode enxergar no negócio uma oportunidade de reforçar o elenco, ao mesmo tempo em que um novo investidor americano entra na estrutura societária do clube: desde o fim de outubro, o consórcio "Beachwise Holdings" adquiriu 42% das ações que pertenciam à "Meriton Holdings", empresa de Peter Lim, em um negócio que ainda aguarda a aprovação final do Conselho Superior de Esportes da Espanha.

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O Valencia vive um momento difícil no Campeonato Espanhol sob o comando de Javier Aguirre, que assumiu o time em 23 de setembro. A equipe ocupa a penúltima posição, com 9 pontos, depois de sofrer 20 gols em 12 jogos.

Além disso, o goleiro titular, o macedônio Stole Dimitrievski, vem sendo alvo de fortes críticas, em um momento em que a contratação de Ter Stegen pode representar o ponto de partida para tentar salvar a equipe, que se manteve na primeira divisão por 40 temporadas consecutivas, mas agora corre o risco de perder essa sequência.

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