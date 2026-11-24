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Bodø/Glimt x LASK: horário do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 12:45 Aspmyra Stadion

O Bodø/Glimt recebe o LASK, da Áustria, pela Champions League. O jogo será disputado no estádio Aspmyra, em Bodø.

Os noruegueses chegam à partida após resultados variados. No jogo mais recente, o time comandado por Kjetil Knutsen venceu o Molde fora de casa por 4 a 2 pela Eliteserien, depois de ter vencido em Tromsø por 2 a 0.

Na Champions League, o Glimt empatou em 0 a 0 com o Lille em seu jogo mais recente. A equipe ocupa atualmente a 25ª posição na fase de liga e precisa somar pontos para melhorar sua colocação.

O LASK, por sua vez, viaja ao norte da Noruega embalado. O time de Dietmar Kühbauer venceu seus últimos cinco jogos oficiais, incluindo uma goleada por 4 a 0 sobre o Slovan Bratislava na Champions League.

No último fim de semana, o LASK venceu o Hartberg por 2 a 1 no Campeonato Austríaco. O clube ocupa a 16ª posição na tabela da Champions League.

O cenário está claro: o Glimt quer manter o embalo em casa, enquanto o LASK busca prolongar sua sequência. Confira abaixo onde acompanhar a partida.

O que aconteceu com Bodø/Glimt e LASK nesta semana?

O Bodø/Glimt somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. No mais recente, em 20 de novembro, venceu o Molde fora de casa por 4 a 2. Antes disso, bateu o Viking por 3 a 2 e empatou em 0 a 0 com o Lille na Champions League. A única derrota foi por 1 a 0 para o Vålerenga. Ao todo, o Glimt marcou nove gols e sofreu cinco.

O LASK venceu suas últimas cinco partidas. No jogo mais recente, em 21 de novembro, superou o Hartberg por 2 a 1. A sequência também inclui uma vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Ried, uma goleada por 4 a 0 sobre o Slovan Bratislava e um triunfo por 5 a 4 sobre o Ried na copa. O saldo é de 17 gols marcados e oito sofridos.

Bodø/Glimt x LASK: escalações

Bodø/Glimt x LASK: desempenho recente

Bodø/Glimt x LASK: histórico de confrontos diretos

Bodø/Glimt x LASK: tabelas de classificação