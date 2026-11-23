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Bodø/Glimt x LASK: horário do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 12:45 Aspmyra Stadion

O Bodø/Glimt recebe o representante austríaco LASK pela Champions League. A partida será disputada no Aspmyra Stadion, em Bodø.

Os noruegueses chegam à partida com sentimentos mistos. Na rodada mais recente da Eliteserien, o time de Kjetil Knutsen venceu o Molde fora de casa por 4 a 2, depois de ter ganhado do Tromsø, também fora, por 2 a 0.

Na Champions League, o resultado mais recente do Glimt foi um empate por 0 a 0 com o Lille. O time ocupa atualmente a 25ª posição na fase de liga e precisa somar pontos para melhorar sua colocação.

O LASK, por sua vez, viaja ao norte da Noruega embalado. O time de Dietmar Kühbauer venceu seus últimos cinco jogos oficiais, incluindo uma vitória por 4 a 0 sobre o Slovan Bratislava na Champions League.

No fim de semana passado, o LASK venceu o Hartberg por 2 a 1 no Campeonato Austríaco. O clube ocupa a 16ª posição na tabela da Champions League.

O cenário, portanto, está claro: o Glimt quer manter o embalo em casa, enquanto o LASK busca ampliar sua sequência de vitórias. Confira a seguir onde acompanhar a partida.

Resumo da semana: o que aconteceu com Bodø/Glimt e LASK?

Nos últimos cinco jogos oficiais, o Bodø/Glimt somou três vitórias, um empate e uma derrota. Mais recentemente, venceu o Molde fora de casa por 4 a 2 em 20 de novembro. Antes disso, bateu o Viking por 3 a 2 e empatou com o Lille por 0 a 0 na Champions League. A única derrota foi por 1 a 0 para o Vålerenga. Ao todo, o Glimt marcou nove gols e sofreu cinco.

O LASK venceu suas últimas cinco partidas. Em 21 de novembro, o clube bateu o Hartberg por 2 a 1. Também venceu o Ried fora de casa por 4 a 2, o Slovan Bratislava por 4 a 0 e o Ried por 5 a 4 na Copa. Foram 17 gols marcados e oito sofridos.

Bodø/Glimt x LASK: escalações

Bodø/Glimt x LASK: retrospecto recente

Bodø/Glimt x LASK: confrontos diretos

Bodø/Glimt x LASK: classificação