O FK Bodø/Glimt está a um obstáculo de distância de uma nova temporada na fase de liga da Champions League. Depois do empate por 3 a 3 contra o Union Saint-Gilloise na semana passada, os noruegueses foram fortes demais para os belgas na volta e venceram por 3 a 2. Na prorrogação, Andreas Helmersen marcou o gol decisivo. O Bodø vai enfrentar o NEC nos play-offs, que mais tarde na noite despachou o Olympiakos.

O duelo de ida da semana passada já prometia muito espetáculo para a volta. O Union buscou o empate duas vezes depois de sair atrás e, aos 88 minutos, chegou até a virar, antes de Odin Bjørtuft definir o placar final em 3 a 3 aos 91.

O zagueiro central, naturalmente, também começou jogando no Aspmyra Stadion, onde os torcedores não viram gols no primeiro tempo. A notícia ruim para os mandantes foi a saída por lesão de Jostein Gundersen, substituído pelo veterano Haitam Aleesami (35).

Cerca de cinco minutos depois do intervalo, o Bodø golpeou. Jens Petter Hauge dominou com categoria um cruzamento difícil e encontrou espaço para Ole Blomberg, que, da entrada da área, finalizou de forma brilhante por baixo do travessão: 1 a 0.

Dez minutos depois, os belgas chegaram ao empate, que não foi menos bonito. Darius Olaru serviu Guilherme Smith, que puxou para dentro em grande velocidade e encontrou o ângulo com um chute devastador: 1 a 1.

Depois disso, foi a vez de o Bodø balançar a rede novamente. Após uma bela jogada norueguesa, Blomberg parou de perto no goleiro Vic Chambaere, que, no entanto, não teve chances no rebote de Hauge: 2 a 1.

Assim como na semana passada, os minutos finais acima do círculo polar também foram daqueles para ninguém esquecer. Aos 88 minutos, Mohammed Fuseini causou espanto nas arquibancadas com sua finalização alta e colocada: 2 a 2.

Os visitantes levaram a decisão para a prorrogação, mas começaram esse período com um homem a menos. No sétimo minuto dos acréscimos, Kamiel Van De Perre recebeu o segundo cartão amarelo por uma entrada tardia em Hauge.

Na prorrogação, os dez jogadores de Bruxelas resistiram bravamente por muito tempo, mas, com apenas alguns minutos no relógio, o sonho da Champions League foi destruído. Massiré Sylla chutou a bola contra o rosto do muito afortunado Helmersen bem em frente à linha do gol: 3 a 2.