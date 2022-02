Bochum x Bayern: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo pelo jogo pela Bundesliga 21/22

O Bayern de Munique visita o Bochum neste sábado (12), às 11h30 (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion, pela 22ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo do Onefootball, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bochum x Bayern de Munique DATA Sábado, 12 de fevereiro de 2022 LOCAL Vonovia Ruhrstadion, Bochum - ALE HORÁRIO 11h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Onefootball, na internet, irá transmitir o jogo deste sábado, no Vonovia Ruhrstadion . Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Bayern de Munique é o atual líder da Bundesliga, com 52 pontos somados.

Os bávaros estão há tres jogos sem perder no campeonato e buscam mais uma vitória para, não apenas dar mais um passo rumo ao título nacional, mas também para ficar "afiado" para o duelo contra o RB Salzburg, pelas oitavas de final da Champions League.

Já o Bochum, está na décima primeira posição do alemão, com 25 pontos. No meio da tabela, os mandantes precisam somar pontos para ficarem afastados da zona de rebaixamento

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAYERN DE MUNIQUE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Hertha Berlin 1 x 4 Bayern Bundesliga 23 de janeiro de 2022 Bayern 3 x 2 RB Leipzig Bundesliga 5 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern x Greuther Furth Bundesliga 20 de fevereiro de 2022 11h30 (de Brasília) RB Salzburg x Bayern Champions League 16 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília)

BOCHUM

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Bochum 2 x 2 Colônia Bundesliga 22 de janeiro de 2022 Hertha Berlin 1 x 1 Bochum Bundesliga 4 de fevereiro de 2022

Próximas partidas