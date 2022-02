Bochum x Bayern: escalação, desfalques e mais do jogo pela Bundesliga 21/22

Pela 22ª rodada da Bundesliga, Bochum e Bayern de Munique entram em campo neste sábado (12), às 11h30 (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion.

Os bávaros entram em campo defendendo a liderança do alemão e querendo ampliar a sua vantagem diante dos demais.

Já o Bochum está no meio da tabela e precisa da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Bayern de Munique não deve ter Goretzka neste sábado, já que o jogador segue se recuperando de uma lesão no joelho desde janeiro.

𝐌𝐄𝐋𝐇𝐎𝐑 𝐃𝐎 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎 ✨ pic.twitter.com/Z5D3T96dzV — FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) February 9, 2022

Outra baixa no time bávaro é Alphonso Davies, que apresentou problemas cardíacos após o covid-19. Musiala é outro que também foi infectado com o vírus. E por fim, Manuel Neuer, que fez cirurgia no joelho e também está no departamento médico.

O Bochum também tem desfalques para o duelo contra o líder da competição. Simon Zoller, Danny Blum e Manuel Riemann estão fora da partida.

Mais artigos abaixo

Infelizmente Manuel Riemann está com covid-19 😿. O jogador está em isolamento em sua casa e será desfalque no jogo contra o Bayern de Munique

Melhoras Manu 💙🙏 pic.twitter.com/iYjXv0x8lW — VfL Bochum Brasil (@Bochum_brasil) February 10, 2022

Possível escalação do Bayern: Ulreich; Pavard, Upamecano, Sule, Hernandez; Kimmich, Tolisso; Gnabry, Muller, Sane; Lewandowski.

Possível escalação do Bochum: Michael Esser; Stafylidis, Bella-Kotchap, Leitsch, Danilo Soares; Lowen, Tesche, Rexhbecaj; Pantovic, Locadia, Holtmann

DESFALQUES

BAYERN:

MANUEL NEUER: lesionado

ALPHONSO DAVIES: lesionado

LEON GORETZKA: lesionado

JAMAL MUSIALA: Covid-19

BOCHUM:

MANUEL RIEMANN: Covid-19

DANNY BLUM: lesionado

SIMON ZOLLER: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Bochum e Bayern de Munique será transmitido ao vivo pelo Onefootball, na internet, neste sábado. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.