Bochum x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Alemão

Jogo acontece neste domingo (21), pela terceira rodada da Bundesliga; veja como acompanhar na internet

Bochum e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (21), no Vonovia Ruhrstadion, a partir das 12h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do One Football, no streaming.

Com 100% de aproveitamento na Bundesliga, o Bayern de Munique busca emplacar a terceira vitória consecutiva. Nos dois primeiros jogos, bateu o Eintracht e o Wolfsburg.

Do outro lado, o Bochum vai atrás de sua primeira vitória no campeonato. Na penúltima posição, vem de derrotas para o Mainz e Hoffenheim.

Em 77 jogos disputados entre as equipes, o Bayern soma 51 vitórias, contra 10 do Bochum, além de 16 empates. No último encontro, válido pea Bundesliga 2021/22, os bávaros foram derrotados por 4 a 2.

Prováveis escalações

Possível escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Muller, Sane; Mane.

Possível escalação do Bochum: Riemann; Gamboa, Lampropoulos, Heintz, Janko; Zoller, Stoger, Losilla, Holtmann; Asano, Hofmann.

Desfalques da partida

Bayern de Munique:

sem desfalques confirmados.

Bochum:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Bochum x Bayern de Munique DATA Domingo, 21 de agosto de 2022 LOCAL Vonovia Ruhrstadion - ALE HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Bayern de Munique

JOGO CAMPEONATO DATA Eintracht 1 x 6 Bayern Bundesliga 5 de agosto de 2022 Bayern 2 x 0 Wolfsburg Bundesliga 14 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern x Monchengladbach Bundesliga 27 de agosto de 2022 13h30 (de Brasília) Viktoria Koln x Bayern Copa da Alemanha 31 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília)

Bochum

JOGO CAMPEONATO DATA Bochum 1 x 2 Mainz Bundesliga 6 de agosto de 2022 Hoffenheim 3 x 2 Bochum Bundesliga 13 de agosto de 2022

Próximas partidas