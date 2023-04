Bochum x Borussia Dortmund ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (28), pela 30ª rodada do alemão; veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta sexta-feira (28), em jogo válido pela 30ª rodada da Bundesliga, o atual líder Borussia Dortmund viaja à casa do Bochum para o duelo que pode os isolar no topo da competição. A partida acontece às 15h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo e gratuita do aplicativo OneFootball. Na GOAL, você acompanha ao tempo real da partida.

O Dortmund vive ótima fase, que podem os classificar campeões do torneio alemão após 11 anos desde seu último título na competição. Para isso, precisam manter o bom desempenho e vencer o Bochum. Os atuais líderes possuem 60 pontos conquistados em 29 jogos, com 19 vitórias, três empates e sete derrotas.

Os donos da casa, porém, precisam voltar a vencer um confronto a qualquer custo, já que buscam escapar do rebaixamento da Bundesliga nesta edição. Assumindo a primeira posição acima do Z-3, o Bochum tem 27 pontos somados através de oito vitórias, três empates e 18 derrotas. O “Indesvendável”, inclusive, é a equipe desta temporada com maior número de partidas perdidas na competição.

Prováveis escalações

Bochum: Riemann; Osei-Tutu, Masovic, Ordets e Danilo Soares; Losilla e Osterhage (Asano); Zoller, Stoger e Antwi-Adjei; Hofmann (Broschinski). Técnico: Thomas Letsch.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Guerreiro; Bellingham, Emre Can e Julian Brandt; Malen, Haller e Adeyemi. Técnico: Edin Terzic.

Desfalques

Bochum

Sem desfalques confirmados.

Borussia Dortmund

Sem desfalques confirmados.

Quando é?