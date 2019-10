Boca x River: o que mudou da final do ano passado para semifinal da Libertadores?

Boca Juniors e River Plate se enfrentarão nesta terça-feira (1º) pela partida de ida da semifinal da Libertadores da América

Um ano depois de se encontrarem na decisão da da América, e voltam a se enfrentar pelo torneio. Agora, o duelo acontece na fase anterior: a semifinal.

O primeiro jogo será nesta terça-feira (1) no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Mas o que mudou desde a decisão ocorrida no fim do ano passado, em Madrid, até o jogo de ida da semifinal?

Banco de reservas

A principal mudança no Boca Juniors, vice-campeão no ano passado, é no banco de reservas. Guillermo Barros Schelotto deixou o clube sem renovar o seu contrato. A diretoria optou por contratar Gustavo Julio Alfaro para a sua posição. O experiente técnico é quem comanda o time diante do River no jogo desta terça-feira.

Elenco do Boca mais forte

O plantel do Boca Juniors é, hoje, mais forte que o do ano passado. O clube contratou ao menos três peças importantes para o elenco nesta temporada. Os zagueiros Júnior Alonso e Lisandro López chegaram por empréstimo de e , respectivamente. Daniele De Rossi foi contratado em definitivo depois de encerrar o seu vínculo com a , da . Ele, no entanto, se recupera de uma lesão muscular na coxa e não tem data de volta aos gramados confirmada. Eduardo Salvio foi adquirido do Benfica no meio do ano. Jan Hurtado também reforçou o time em definitivo. Franco Soldano foi emprestado pelo Olympiacos, da Grécia.

River Plate teve que se reinventar

Após perder Pitty Martinez e Quintero, River Plate teve que criar alternativas. O River perdeu Quintero, que era responsável pela criação, por chutes de fora e pelas bolas paradas. Mas Gallardo criou alternativas. O colombiano Borré, o uruguaio De la Cruz e o argentino Matías Suárez assumiram protagonismo e dividiram a responsabilidade com Lucas Pratto na frente.