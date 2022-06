Boca Juniors x Unión Santa Fé: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Partida acontece nesta sexta-feira (24), pela quinta rodada do Campeonato Argentino; veja como acompanhar na internet

Boca Juniors e Unión Santa Fé se enfrentam nesta sexta-feira (24), no estádio La Bombonera, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na vice-liderança, com nove pontos, o Boca busca emplacar a terceira vitória consecutiva, enquanto o Unión aparece na 24ª posição, com apenas quatro pontos.

Atuando fora de casa, a equipe do Union Santa Fe soma três vitórias, três empates e quatro derrotas nos últimos 10 jogos disputados.

Prováveis escalações

Possível escalação do BOCA JUNIORS: Garcia; Weigandt, Figal, Izquierdoz, Sández; Medina, Rolón, Molinas; Zeballos, Vazquez e Villa.

Possível escalação do UNÍON: Mele; Vera, Calderón, Brítez, Corvalán; Roldán, Nardoni; Machuca, Diale, Zenón; Alvez.

Desfalques da partida

Boca Juniors:

sem desfalques confirmados.

Unión Santa Fé:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Boca Juniors x Unión Santa Fé DATA Sexta-feira, 24 de junho de 2022 LOCAL La Bombonera - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Boca Juniors

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 5 x 3 Tigre Campeonato Argentino 16 de junho de 2022 Barracas Central 1 x 3 Boca Juniors Campeonato Argentino 20 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Boca Juniors Libertadores 28 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Boca Juniors x Banfield Campeonato Argentino 1 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

Unión

JOGO CAMPEONATO DATA Barracas 1 x 2 Unión Campeonato Argentino 15 de junho de 2022 Unión 1 x 5 River Plate Campeonato Argentino 19 de junho de 2022

Próximas partidas