Boca Juniors x Tigre: onde assistir ao vivo, horário e informações da final da Copa da Liga Argentina 2022

Boca Juniors e Tigre se enfrentam nesta domingo (22), no Estadio Olímpico Chateau Carreras, a partir das 16h (de Brasília), pela final da Copa da Liga Argentina. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



QUANDO É?

JOGO Boca Juniors x Tigre DATA Domingo, 22 de maio de 2022 LOCAL Estadio Olímpico Chateau Carreras - Chateau Carreras de Córdoba, ARG HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, no Estadio Olímpico Chateau Carreras.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de empatar com o Corinthians por 1 a 1, o Boca Juniors volta as atenções para a final da Copa da Liga Argentina após eliminar o Racing nos pênaltis.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Tigre eliminou o poderoso River Plate e o Estudiantes nas fases anteriores antes de chegar à decisão.

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Boca registra 12 vitórias, contra sete do Tigre, além de quatro empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 0 6) x (5) 0 Racing Campeonato Argentino 14 de maio de 2022 Boca Juniors 1 x 1 Corinthians Copa Libertadores 18 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boca Juniors x Deportivo Cali Copa Libertadores 26 de maio de 2022 21h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

TIGRE

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 1 x 2 Tigre Campeonato Argentino 12 de maio de 2022 Tigre 1 (3) x (1) 1 Argentino Juniors Campeonato Argentino 15 de maio de 2022

Próximas partidas