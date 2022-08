Boca Juniors x Rosario: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Partida acontece nesta quarta-feira (17), pela 14ª rodada do Campeonato Argentino; veja como acompanhar na TV e na internet

Boca Juniors e Rosario Central se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na La Bambonera, pela 14ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. partida terá transmissão ao vivo da ESPN, e do Star+, no streaming.

Na 11ª posição, com 19 pontos conquistados, o Boca Juniors busca a vitória após o empate sem gols com o Racing na última rodada.

Do outro lado, o Rosario Central, em 17º. com 17 pontos, vem de vitória sobre o Barracas Central.

Prováveis escalações

Possível escalação do Boca Juniors: Rossi; Advíncula, Zambrano, Rojo e Fabra; Ramírez, Varela e Fernández; Romero, Vazquez e Villa.

Possível escalação do Rosario: Servio; Martínez, Komar, Báez, Blanco; Malcorra, Montoya, Buonanotte, Infantino; Véliz, Frías.

Desfalques da partida

Rosario Central:

Sem desfalques.

Boca Juniors:

Sem desfalques.

Quando é?

JOGO Boca Juniors x Rosario DATA Quarta-feira, 17 de agosto de 2022 LOCAL La Bombonera - Buenos Aires, Argentina HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Rosario

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Tigre 3 x 1 Rosario Campeonato Argentino 9 de agosto de 2022 Rosario 3 x 1 Barracas Central Campeonato Argentino 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Rosario x Banfield Campeonato Argentino 22 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília) San Lorenzo x Rosario Campeonato Argentino 28 de agosto de 2022 A definir

Boca Juniors

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Agropecuario 0 x 1 Boca Juniores Campeonato Argentino 10 de agosto de 2022 Racing 0 x 0 Boca Juniors Campeonato Argentino 15 de agosto de 2022

Próximas partidas