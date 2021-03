Boca Juniors x River Plate: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O clássico argentino será neste domingo (14), às 18h (de Brasília), pela Copa da Liga Argentina; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Domingo (14) é dia de clássico argentino. O Boca Juniros recebe o River Plate, na Bombonera, às 18h (de Brasília), pela quinta rodada da Copa da Liga Argentina. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, em TV fechada . Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boca Juniors x River Plate DATA Domingo, 14 de março de 2021 LOCAL La Bombonera - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Boca joga o clássico em casa / Foto: Getty Images

Qual é o número do canal da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOCA JUNIORS

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às 18h (de Brasília) para o Brasil.

O atual campeão argentino está na quarta posição do Grupo B, com oito pontos conquistads em quatro jogos - e apenas um de desvantagem em relação ao líder Lanús.

📍Centro de Entrenamiento de Ezeiza. Objetivo: River. 💪⚽️ pic.twitter.com/WE7ErTclDS — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 11, 2021

Provável escalação do Boca Juniors: Andrada; Capaldo, Lisandro López, Izquierdoz, Fabra; Medina, Campuzano, Cardona; Maroni, Tevez e Villa.

RIVER PLATE

O semifinalista da Libertadores 2020 está na sexta colocação do Grupo A, com duas vitórias e duas derrotas. São seis pontos conquistados, metade do que o líder Colón conseguiu estando 100% na competição.

🎙 Gallardo: "Es bueno estar convencido de lo que uno hace y transmitir esa seguridad. Yo creo en lo que somos capaces de hacer porque tengo jugadores que se brindan. Trabajamos para eso y a través de los años nos fuimos sosteniendo".#GallardoEnVivo 📺 https://t.co/TwhIsZPPNN pic.twitter.com/iybI3QTtsf — River Plate (@RiverPlate) March 12, 2021

Provável escalação do River: Armani; Díaz, Maidana, Rojas (Martínez); Casco, Enzo Pérez, Anglieri; De La Cruz, Carrascal; Suárez e Santos Borré.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Veléz Sársfield 1 x 7 Boca Juniors Campeonato Argentino 7 de março de 2021 Boca Juniors 2 x 1 Claypole Copa da Argentina 3 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boca Juniors x Talleres Campeonato Argentino 21 de março de 2021 21h (de Brasília) Independiente x Boca Juniors Campeonato Argentino 28 de março de 2021 a confirmar

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 0 x 1 Argentinos Juniors Campeonato Argentino 8 de março de 2021 Racing 0 x 5 River Plate Supercopa Argentina 4 de março de 2021

Próximas partidas