Boca Juniors x River Plate: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Empatados com 29 pontos, Boca e River se enfrentam neste domingo (11); veja como acompanhar ao vivo na internet

Clássico argentino na área! A bola vai rolar para Boca Juniors x River Plate neste domingo (11), às 17h (de Brasília), pela 18ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Embalado com cinco vitórias e dois empates na temporada, o Boca Juniors soma 29 pontos, enquanto o River Plate, também registra o mesmo retrospecto que o rival nos últimos sete jogos.

No River, Franco Armani, lesionado, é tratado como dúvida.

Escalações

Escalação do provável BOCA JUNIORS: Rossi; Advíncula, Roncaglia, Rojo, Fabra; Payero, Rolón, Romero; Langoni, Benedetto, Briasco.

Escalação do provável RIVER PLATE: Centurión; Casco, Mammana, Díaz, Gómez; Palavecino, Quintero, Aliendro, Cruz; Solari, Beltrán.

Desfalques

Boca Juniors

Sebastian Villa, afastado do gramado há alguns meses, segue como desfalque.

River Plate

Bruno Zuculini cumprirá suspensão após o cartão vermelho diante do Barracas Central.

Quando é?

• Data: Domingo, 11 de setembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: La Bombonera – Buenos Aires, ARG