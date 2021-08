Boca Juniors x Racing: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times se enfrentam neste domingo (29), às 20h15 (de Brasília), pela nona rodada do Argentino; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Boca Juniors recebe o Racing neste domingo (29), às 20h15 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boca Juniors x Racing DATA Domingo, 29 de agosto de 2021 LOCAL La Bombonera - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 20h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo dese domingo, às 20h15 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOCA JUNIORS

O Boca Juniors ainda segue na parte de baixo da tabela. Rapidamente após a demissão de Miguel Angel Russo, o clube contratou Sebastian Battaglia, que estreiou na rodada passada com vitória, agora, o foco é pontuar no campeonato. Para o duelo, a equipe deve não contar, com Eduardo Sálvio e Nicolás Orsini machucados.

Provável escalação do Boca Juniors: Rossi; Advincula, Izquierdoz, Rojo, Sández; Varela, González, Ramiréz; Molinas, Vázquez e Briasco.

RACING

Em oito partidas no campeonato, o Racing conquistou 15 pontos e ocupa a 4ª colocação da tabela. Agora, tenta surpreender o Boca em plena La Bombonera. A equipe não deve contar com: Ezequiel Schelotto, Ignacio Galván, Iván Plilud, Lisandro Lopéz todos machucados.

Provável escalação do Racing: Arías; Dominguez, Sigali, Dominguez, Prado; Moreno, Miranda, Cvitanich; Chancalay, Lovera e Copeti

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOCA JUNIORS

GO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 1 x 0 Patronato Campeonato Argentino 21 de agosto de 2021 Platense 1 x 3 Boca Juniors Campeonato Argentino 25 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Rosário Central x Boca Juniors Campeonato Argentino 4 de setembro de 2021 20h15 (de Brasília) Boca Juniros x Defensa y Justicia Campeonato Argentino 14 de setembro de 2021 21h (de Brasília)

RACING

GO CAMPEONATO DATA Arsenal Sarandí 0 x 3 Racing Campeonato Argentino 21 de agosto de 2021 Racing 0 x 0 Central Córdoba Campeonato Argentino 24 de agosto de 2021

Próximas partidas