Boca Juniors x Platense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Partida acontece neste sábado (6), pela 12ª rodada do Campeonato Argentino; veja como acompanhar na TV e na internet

Para se afastar da metade da tabela, o Boca Juniors recebe o Platense neste sábado (6), na Bombonera, a partir das 21h (de Brasília), pelo 12ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Querendo afastar a má fase, o Boca Juniors terá um grande desafio ao encarar o Platense, principalmente depois da derrota fora de casa para o Patronato.

A equipe, que está sendo comandado pelo técnico interino Hugo Benjamín Ibarra, terá o desfalque de Dario Benedetto, que está machucado.

Do outro lado, o Platense, que está na 6ª posição da tabela, com 18 pontos conquistados, quer surpreender o Boca fora de casa. Para o duelo, a equipe terá o desfalque do artilheiro Gonzalo Bergessio, que está machucado.

Prováveis escalações

Possível escalação do Boca Juniors: Rossi; Advincula, Zambrano, Roncaglia (Rojo), Fabra; Guillermo Fernández, Varela, Juan Ramirez; Villa, Oscar Romero e Luis Vázquez.

Possível escalação do Platense: Ledesma; Morgantini, González, Suso, Ingante; Gino, Villalba, Zárate; Taborda, Schor e Contreras.

Desfalques da partida

Boca Juniors:

Dario Benedetto, Jorge Nicolás Figal, Diego Gonzalez e Norberto Briasco: lesionados

Platense:

Iván Gómez, Gonzalo Bergessio e Sebastián Guerrero: lesionados

Quando é?

JOGO Boca Juniors x Platense DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Estádio La Bombonera - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Boca Juniors

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 3 x 1 Estudiantes de La Plata Campeonato Argentino 24 de julho de 2022 Patronato 3 x 0 Boca Juniors Campeonato Argentino 31 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Agropecuario x Boca Juniors Copa da Argentina 10 de agosto de 2022 21h10 (de Brasília) Racing x Boca Juniros Campeonato Argentino 14 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília)

Platense

JOGO CAMPEONATO DATA Tigre 3 x 0 Platense Campeonato Argentino 24 de julho de 2022 Platense 0 x 0 Barracas Central Campeonato Argentino 31 de julho de 2022

Próximas partidas