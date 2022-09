Boca Juniors x Huracán: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Boca mira a sexta vitória consecutiva no torneio nacional nesta segunda-feira (19); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com cinco vitórias consecutivas, o Boca Juniors recebe o Huracán nesta segunda-feira (19), às 19h (de Brasília), na La Bombonera, pela 20ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Visando a sexta vitória seguido no torneio nacional, o Boca briga pela liderança. Atualmente, soma 35, enquanto o Huracán, com 33, vem de dois empates consecutivos (Barracas Central e Tigre)

Marcos Rojo, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Lanús na última rodada, retorna ao time titular.

Escalações:

Escalação do provável BOCA JUNIORS: Rossi; Advíncula, Zambrano, Figal, Fabra; Rojo, Varela, Ramírez; Langoni, Benedetto.

Escalação do provável HURACÁN: Chavez; Quillez, Tobio, Merolla, Carrizo; Hezze, Fattori, Garré, Cristaldo, Cabral, Cóccaro.

Desfalques

Boca Juniors

sem desfalques confirmados

Huracán

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 19 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: La Bombonera – Buenos Aires, ARG