Boca Juniors x Defensa y Justicia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo neste sábado (3), pela Copa da Liga Argentina; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

É duelo de Libertadores na Copa da Liga Argentina: se preparando para disputar o principal torneio do continente, o Boca Juniors recebe o Defensa y Justicia, neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada da fase de grupos da competição, em La Bombonera. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada . Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boca Juniors x Defensa y Justicia DATA Sábado, 3 de abril de 2021 LOCAL La Bombonera - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Boca recebe o Defensa y Justicia / Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOCA JUNIORS

O atual campeão argentino está na sexta posição do Grupo B, com dez pontos conquistados em sete jogos. Assim, o grande objetivo dos xeneizes é vencer o Defensa y Justicia e voltar à zona de classificação: só quatro times de cada grupo irão passar para a fase final.

O Boca Juniors segue sem aquele que seja, talvez, seu principal jogador na temporada: o meia Edwin Cardona, lesionado. Para o confronto, a tendência é que Miguel Ángel Russo retorne com Rojo de volta para o banco de reservas, arme uma linha de quatro e dê outra oportunidade para Agustín Almendra entre os titulares.

Provável escalação do Boca Juniors: Andrada; Fabra, Lisandro López, Izquierdoz e Capaldo; Campuzano, Medina, Maroni, Almendra (Cardona) e Villa; Tévez.

DEFENSA Y JUSTICIA

Vindo de empate contra o Vélez Sarsfield, líder do grupo e com apenas uma derrota (sofreu uma goleada histórica de 7 a 1 para o próprio Boca), o Defensa y Justicia de Sebástian Beccacece segue no modelo que o consagrou nos últimos tempos: um esquema ofensivo, pautado pelo jogo propositivo, construído à partir da defesa.

Sem Enzo Jeremias Fernández, expulso contra o Vélez, Gabriel Hachen deve receber oportunidade entre os titulares. Excluindo a mudança forçada por suspensão, o time deve ser o mesmo dos últimos jogos, já que o artilheiro Braian Romero segue de fora.

Provável escalação do Defensa y Justicia: Unsaín; Meza, Frias e Breitenburch; Benítez, Haquen, Loalza e Paredes; Isnaldo e Pizzini; Walter Bou.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 3 x 0 Defensores de Belgrano Copa da Argentina 24 de março de 2021 Independiente 1 x 1 Boca Juniors Copa da Liga Argentina 28 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Unión x Boca Juniors Copa da Liga Argentina 11 de abril de 2021 18h30 (de Brasília) Boca Juniors x Atlético Tucumán Copa da Liga Argentina 18 de abril de 2021 a definir

DEFENSA Y JUSTICIA

JOGO CAMPEONATO DATA San Lorenzo 0 x 2 Defensa y Justicia Copa da Argentina 25 de março de 2021 Defensa y Justicia 1 x 1 Vélez Sarsfield Copa da Liga Argentina 28 de março de 2021

Próximas partidas