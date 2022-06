Boca Juniors x Banfield: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Partida acontece nesta sexta-feira (1), pela sexta rodada do Campeonato Argentino; veja como acompanhar na TV e na internet

Boca Juniors e Banfield se enfrentam nesta sexta-feira (1), na La Bombonera, a partir das 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

O Boca Juniors é o quarto colocado do campeonato, com 9 pontos (três vitórias e duas derrotas). De olho no jogo contra o Corinthians, no meio da próxima semana, pela Libertadores, os xeneizes devem mandar a campo uma equipe alternativa nesta sexta.

Do outro lado, o Banfield está na sétima posição, com 8 pontos marcados (duas vitórias, dois empates e uma vitória). O time visitante não tem problemas no elenco para o duelo na La Bombonera.

Prováveis escalações

Possível escalação do BOCA JUNIORS: García, Weingandt, Figal, Rojo, Fabra, Molinas, Campuzano, Medina, Vazquez, Salvio e Zeballos.

Possível escalação do BANFIELD: Bologna, Coronel, Gissi, Maciel, Abecasis, Cabrera, Domingo, Urzi, González, Galoppo e Enrique.

Desfalques da partida

Boca Juniors:

Izquierdoz e Zambrano: lesionados.

Banfield:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Boca Juniors x Banfield DATA Sexta-feira, 1 de julho de 2022 LOCAL La Bombonera, Buenos Aires - ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Boca Juniors

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 0 Boca Juniors Libertadores 28 de junho de 2022 Boca Juniors 1 x 1 Unión Santa Fe Argentino 24 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boca Juniors x Corinthians Libertadores 5 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) San Lorenzo x Boca Juniors Argentino 9 de julho de 2022 15h30 (de Brasília)

Banfield

JOGO CAMPEONATO DATA Banfield 1 x 1 Barracas Central Argentino 24 de junho de 2022 Tigre 0 x 1 Banfield Argentino 19 de junho de 2022

Próximas partidas