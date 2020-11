Boca Juniors põe nome de Maradona em todas as camisas para jogo contra Newell's Old Boys

Clube argentino homenageia seu ídolo com camisetas especiais e decoração para a partida deste domingo

A morte de Diego Armando Maradona na última quarta-feira (25) segue repercutindo no mundo do futebol. Desta vez o , um dos clubes de destaque da carreira do astro argentino, prestou uma grande homenagem ao craque.

Na partida deste domingo (29) contra o Newell's Old Boys, a primeira do Boca desde o falecimento de Maradona, o clube da capital argentina estampará o nome do ídolo em todas as duas camisas. A atitude remete à homenagem do Santos, que usou o nome do atacante na camisa 10 no jogo de sábado contra o Sport.

As arquibancadas da Bombonera também foram decoradas de forma especial, para relembrar momentos especiais do 10 com a camisa do Boca Juniors e da seleção da . Vale lembrar que Maradona também teve uma curta passagem pelo Newell´s Old Boys entre 1993 e 1994, quando disputou cinco partidas mas não chegou a marcar gols.

No dia do falecimento da morte de Maradona, o Boca desligou todos os refletores da Bombonera, deixando somente a luz do camarote de Diego acesa. A imagem foi publicada nas redes sociais do clube e emocionou torcedores e simpatizantes do futebol do craque.

A pedido do próprio Boca Juniors, a partida contra o de Alegre que seria realizada na última quarta-feira foi adiada para esta semana. A CONMEBOL atendeu a solicitação dos argentinos, que enfrentam o Inter no próximo dia 2 de dezembro, no Beira Rio.