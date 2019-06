Boca Juniors perde final da Copa da Superliga Argentina para time rebaixado

O Tigres venceu os Xeneizes por 2 a 0, e garantiram também vaga para a edição 2020 da Libertadores

Zebra na ! Neste domingo (02), o Tigre bateu o por 2 a 0 na final da Copa da . A primeira edição do torneio eliminatório foi decidido no estádio Mario Alberto Kempes, na cidade de Córdoba, e os gols de Federico González e Lucas Janson decidiram a contenda de forma impressionante. Afinal de contas, um time recentemente rebaixado à segunda divisão bateu um dos maiores gigantes do país.

Na atual temporada regular, o Tigre terminou em nono no . Entretanto, não foi o suficiente para evitar o descenso por causa de sua baixa média no promedio que define os rebaixamentos no país.

A situação também deixa evidente uma situação que poderia ter sido embaraçosa. O torneio recém-criado dá como bônus à taça uma vaga para a próxima edição da Libertadores da América. Desta forma, o garantiu presença para o certame de 2020. Entretanto, semanas atrás isso não poderia acontecer já que a Conmebol queria implementar um veto a equipes de divisões inferiores no seu maior torneio de clubes. A ideia não avançou, e tão rápida quanto a ideia surgiu ela acabou.

Bom para o Tigres, que dentre um dos nomes conhecidos conta com Walter Montillo (ex- , e ).