O Boca Juniors venceu o sempre acirrado Superclásico contra o River Plate. Em La Bombonera, tomada pela torcida, Lautaro Di Lollo fez a diferença: 1 a 0. O River já estava com dez jogadores após uma expulsão no início da partida e terminaria o duelo com nove.

A partida começou de forma dramática para o River. Lucas Martinez Quarta segurou a camisa do atacante Miguel Merentiel de maneira ostensiva. Merentiel caiu prontamente e, após a revisão do VAR, conseguiu o que queria: cartão vermelho direto para Martínez Quarta.

Com um jogador a menos, os outros defensores experientes do River, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi e Gonzalo Montiel, não conseguiram impedir que o Boca abrisse o placar. Di Lollo cabeceou com precisão para o gol após cobrança de escanteio de Sebastián Villa.

Não faltaram discussões e paralisações no maior jogo do país. Perto do intervalo, Leandro Paredes se desentendeu com Acuña, seu companheiro na seleção argentina campeã mundial em 2022. Os dois receberam cartão amarelo.

As entradas duras se acumularam. Lautaro Blanco não foi punido por uma falta evidente no pé de um adversário. Paredes também escapou de uma punição: apesar de sua falta clara e dos pedidos dos jogadores do River, permaneceu em campo e ainda se envolveu em um princípio de confusão com Otamendi.

A cerca de dez minutos do fim, o River ficou com nove jogadores. Montiel, que marcou o pênalti que deu à Argentina o título mundial há quatro anos, recebeu cartão vermelho direto por uma entrada muito atrasada em Blanco.

Montiel foi alvo de objetos arremessados enquanto procurava o caminho para o vestiário e acabou sendo escoltado para fora do campo pela tropa de choque. Com onze contra nove, o Boca segurou a vantagem até o fim.