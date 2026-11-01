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Ao VivoIngressos
Acuna ParedesGetty
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Boca Juniors derrota o River Plate em La Bombonera em ebulição: Leandro Paredes bate de frente com outros campeões mundiais

Boca Juniors x River Plate
Boca Juniors
River Plate
Campeonato Argentino

O Boca Juniors venceu o sempre acirrado Superclásico contra o River Plate. Em La Bombonera, tomada pela torcida, Lautaro Di Lollo fez a diferença: 1 a 0. O River já estava com dez jogadores após uma expulsão no início da partida e terminaria o duelo com nove.

A partida começou de forma dramática para o River. Lucas Martinez Quarta segurou a camisa do atacante Miguel Merentiel de maneira ostensiva. Merentiel caiu prontamente e, após a revisão do VAR, conseguiu o que queria: cartão vermelho direto para Martínez Quarta.

Com um jogador a menos, os outros defensores experientes do River, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi e Gonzalo Montiel, não conseguiram impedir que o Boca abrisse o placar. Di Lollo cabeceou com precisão para o gol após cobrança de escanteio de Sebastián Villa.

Não faltaram discussões e paralisações no maior jogo do país. Perto do intervalo, Leandro Paredes se desentendeu com Acuña, seu companheiro na seleção argentina campeã mundial em 2022. Os dois receberam cartão amarelo.

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As entradas duras se acumularam. Lautaro Blanco não foi punido por uma falta evidente no pé de um adversário. Paredes também escapou de uma punição: apesar de sua falta clara e dos pedidos dos jogadores do River, permaneceu em campo e ainda se envolveu em um princípio de confusão com Otamendi.

A cerca de dez minutos do fim, o River ficou com nove jogadores. Montiel, que marcou o pênalti que deu à Argentina o título mundial há quatro anos, recebeu cartão vermelho direto por uma entrada muito atrasada em Blanco.

Montiel foi alvo de objetos arremessados enquanto procurava o caminho para o vestiário e acabou sendo escoltado para fora do campo pela tropa de choque. Com onze contra nove, o Boca segurou a vantagem até o fim.

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