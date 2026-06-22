Boban sobre Hendrik Almstadt, o responsável pelas contratações do Milan: “O que ele entende de futebol?”

A opinião de Zvone Boban sobre Hendrik Almstadt, o novo responsável pelo mercado de transferências do Milan, ilustra o que o ex-jogador e dirigente rossonero pensa sobre a nova estrutura organizacional aprovada por Gerry Cardinale, baseada inteiramente em “recursos internos”, após os muitos nomes que surgiram nas últimas semanas na sequência da reformulação radical que resultou na demissão de Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, além do técnico Max Allegri. “





O que ele entende de futebol?”, diz Boban, com um tom que acrescenta mais uma avaliação nada lisonjeira sobre Almstadt.

Durante anos, Almstadt atuou no Milan “nos bastidores”, como responsável pelas contas e pelos números, ocupando-se de avaliações técnico-financeiras dos jogadores, acompanhamento dos orçamentos e modernização dos processos de contratação. Em suma, sua função sempre esteve ligada à análise econômica aplicada à área esportiva, baseando-se em sua filosofia ligada aos dados, dos quais devem decorrer, em primeiro lugar, as avaliações.





Boban o encontrou quando se juntou a Paolo Maldini no Milan em junho de 2019, experiência que terminou abruptamente com a demissão do croata em 7 de março de 2020, uma medida tomada pelo clube rossonero por justa causa, que mais tarde se revelou infundada no tribunal. Boban, na entrevista a Andrea Longoni, fala de “restrições impostas de forma absurda” às negociações de transferências que ele e Maldini estavam planejando (cita Dani Olmo e Dominik Szoboszlai, cujas contratações estavam quase fechadas na época).





“Eles até colocaram um cara lá, um tal de Hendrik, sei lá, que não entende nada… o que ele sabe de futebol… que ele tinha que aprovar o que a gente fazia, como um ‘controlador técnico’ para o Maldini e o Boban… ele tinha um documento interno e pronto”, lembra Boban, que nem sequer menciona o nome de Almstadt, mais um sinal de total desrespeito.











