Boavista x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (18), pela décima rodada do Campeonato Carioca; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vasco visita o Boavista neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), em Bacaxá, pela décima rodada da Taça Guanabara, embalado com a vitória sobre o Flamengo no meio da semana. A partida terá transmissão ao vivo na Vasco TV, na internet, e no pay-per-view do Campeonato Carioca. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boavista x Vasco DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Bacaxá - Saquarema, RJ HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco ainda sonha com a classificação / Foto: Getty Images

O Vasco TV, na internet, e o pay-per-view do Campeonato Carioca, vão transmitir o jogo deste domingo (18), às 18h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Flamengo por 3 a 1 na última rodada, o Vasco entra em campo visando mais três pontos para seguir sonhando com a classificação. Se perder e o Fluminense vencer o Botafogo, é eliminado.

Com pouco tempo para treinar, o técnico Marcelo Cabo deve manter a mesma formação que venceu o rival no meio da semana.

Já o Boavista, na nona posição, com 10 pontos, vem de uma vitória e um empate, e busca mais um resultado positivo.

Provável escalação do Boavista: Klever; Caio Felipe, Pedroso, Elivelton e Jean; Erick Flores, Jucilei e Ralph; Feijão, Douglas e Renan.

Provável escalação do Vasco: Lucão; Leo Matos, Leandro Castan, Ernando e Zeca; Andrey, Matias Galarza, Morato e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec e German Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOAVISTA

JOGO CAMPEONATO DATA Picos 0 x 1 Boavista Copa do Brasil 7 de abril de 2021 Madureira 0 x 0 Boavista Carioca 11 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portuguesa x Boavista Carioca 24 de abril de 2021 A definir Boavista x São Bento Série D 5 de junho de 2021 A definir

VASCO

JOGOS CAMPEONATO DATA Tombense 1 x 2 Vasco Copa do Brasil 8 de abril de 2021 Flamengo x Vasco Carioca 15 de abril de 2021

Próximas partidas