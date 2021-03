Boavista x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), pela quinta rodada do Campeonato Carioca; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Fluminense visita o Boavista nesta terça-feira (23), em São Januário, às 18h (de Brasília), pela quinta rodada da Taça Guanabara. A partida será transmitida ao vivo na Flu TV, e no Facebook do Campeonato Carioca.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boavista x Fluminense DATA Terça-feira, 23 de março de 2021 LOCAL Estádio Elcyr Resende de Mendonça - Saquarema, RJ HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Flu busca a terceira vitória no Carioca / Foto: Mailson Santana/Fluminense

A Flu TV e o Facebook do Campeonato Carioca vão transmitir o jogo desta terça-feira, às 18h (de Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a terceira vitória consecutiva no Campeonato Carioca, o Fluminense chega embalado para enfrentar o Boavista, que atravessa um momento instável no estadual, com dois empates, uma vitória e uma derrota.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz, Danilo Barcello,s Yuri, André, Michel Araújo, Ganso, Fernando Pacheco e Caio Paulista.

Provável escalação do Boavista: Léo Jardim, Reggie Cannon, Cristian Castro, Adil Rami, Ricardo Mangas, Paulinho, Javi García, Yanis Hamache, Gustavo Sauer, Alberth Elis, Angel Gomes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOAVISTA

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 1 x 1 Macaé Carioca 15 de março de 2021 Boavista 1 x 2 Nova Iguaçu Carioca 20 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boavista x Flamengo Carioca 28 de março de 2021 21h05 (de Brasília) Volta Redonda x Boavista Carioca 1 de abril de 2021 19h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 1 Fluminense Carioca 14 de março de 2021 Bangu 0 x 1 Fluminense Carioca 21 de março de 2021

Próximas partidas