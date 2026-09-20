Fahd Al-Mufarrij, gerente da seleção da Arábia Saudita, encerrou a polêmica em torno dos motivos que levaram à exclusão de Musab Al-Juwayr do campo de treinos da equipe, que se prepara para participar do torneio "Golfo 27", revelando que a decisão não teve relação com um episódio envolvendo uma refeição, como se especulou nas últimas horas, mas sim que veio como resultado de uma infração disciplinar que se repetiu por parte do jogador, apesar de ter sido advertido na primeira vez.

A exclusão de Al-Juwayr havia provocado uma ampla onda de polêmica, especialmente porque a direção da seleção anunciou que a decisão se deu por motivos disciplinares sem revelar a natureza da infração, o que abriu espaço para diversas versões e especulações nas redes sociais, entre elas o relato de um desentendimento por causa de uma refeição.

Al-Mufarrij esclareceu, em declarações à imprensa, que as comissões técnica e administrativa não tomaram a decisão de excluir Al-Juwayr por causa de uma infração passageira, afirmando que o jogador violou o regulamento interno do campo de treinos e foi advertido após o primeiro episódio, antes que a infração se repetisse novamente, o que levou à aplicação da punição conforme as normas em vigor.

Al-Mufarrij nega o boato da refeição

Al-Mufarrij afirmou: "Musab Al-Juwayr é um dos talentos promissores, mas temos um regulamento e normas, e o jogador infringiu e foi punido", ressaltando que os detalhes da infração se enquadram nos assuntos internos da seleção e não podem ser revelados por completo, a fim de preservar a privacidade do trabalho dentro do campo de treinos.

Sobre a versão que se espalhou a respeito da exclusão de Al-Juwayr por conta de um pedido ou da entrada de uma refeição, Al-Mufarrij enfatizou que essa história não é verdadeira, afirmando que o assunto é maior do que uma simples refeição e que um episódio como esse não poderia ser o único motivo para a exclusão de um jogador da seleção.

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O diretor executivo da seleção da Arábia Saudita acrescentou: "Não faz sentido excluir um jogador por causa de uma refeição, isso não é verdade", em resposta direta ao boato que se espalhou após o anúncio da exclusão do jogador do Al-Qadisiyah do campo de treinos da equipe.

Al-Mufarrij afirmou que a infração cometida por Al-Juwayr se repetiu apesar da advertência que ele recebeu das comissões técnica e administrativa, o que tornou inaceitável a continuidade da situação, especialmente depois de o regulamento e as normas terem sido explicados a todos os jogadores desde o início do campo de treinos.

Al-Juwayr é importante, mas a norma está acima de todos

Al-Mufarrij ressaltou que o valor técnico de Al-Juwayr não estava em discussão e que o jogador é considerado um dos elementos importantes para a seleção, mas isso não significa que ele receba uma exceção às regras que se aplicam a todos os integrantes do campo de treinos, sem distinção.

E disse: "Musab é importante, mas temos uma norma, e no momento em que eu fizer vista grossa a ela, o campo de treinos virará uma bagunça", explicando que as comissões técnica e administrativa se viram diante da necessidade de aplicar o regulamento depois que a infração se repetiu, apesar do aviso anterior.

Al-Mufarrij revelou que a direção da seleção apresentou o regulamento e as normas disciplinares a todos os jogadores desde o primeiro dia do campo de treinos, com a explicação das regras nele contidas, e que, portanto, cada jogador estava ciente do que se esperava dele durante seu período com a seleção.

E esclareceu: "Apresentamos o regulamento e as normas aos jogadores, a infração de Al-Juwayr se repetiu e o afastamos para preservar a ordem", afirmando que o objetivo da decisão não foi atingir o jogador, mas sim manter a disciplina dentro do campo de treinos antes de disputar as competições do torneio do Golfo.

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