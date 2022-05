Boateng sugere solução ao Bayern por saída de Lewandowski: contratar Harry Kane!

O Bayern de Munique deve perseguir Harry Kane se Robert Lewandowski deixar o clube neste verão, diz o ex-jogador Jerome Boateng.

O veterano atacante está tentando forçar a saída da Allianz Arena, com uma mudança para o Barcelona, o destino mais provável do internacional polonês.

O Bayern indicou que não tem intenção de se separar de seu craque - mas se for forçado, Boateng sugeriu que eles deveriam se mudar para o atacante do Tottenham e da Inglaterra.

O que Boateng disse sobre Harry Kane?

"Pessoalmente, eu tentaria conseguir Harry Kane para o Bayern imediatamente", disse Boateng à Sky Sport Germany ao falar sobre quem ele gostaria de substituir o atacante veterano do clube se ele sair neste verão.

"Esta é a minha opinião. Para mim, este é um atacante completo que marca gols todos os dias no Tottenham, em um time muito bom, mas não de classe mundial.

"Se ele joga em um time como o Bayern, acho que ele é um ótimo substituto em uma idade muito boa para o futebol. Isso depende do Bayern de Munique"

Quais são os pensamentos de Boateng sobre Lewandowski?

O ex-jogador do Bayern também avaliou as razões da estrela da Polônia para pressionar pela saída, acrescentando: "Não fiquei surpreso. Você pode ver um pouco por causa do desenvolvimento.

"Para um jogador como ele, é legítimo querer fazer algo novo em algum momento. Todos nós temos esses pensamentos e fases.

"Acho que você pode concordar em ambos os lados sem ter que haver confusão. É difícil, mas agora que as férias de verão acabaram, há tempo suficiente para encontrar uma boa solução para ambos os lados.

"É importante que ambos os lados estejam satisfeitos no final. Do jeito que está, Robert gostaria de sair no final do verão. O Bayern diz no momento: 'Não'.

"Isso é compreensível, mas eles têm muito tempo no verão para garantir substituições. Isso também aconteceu com outros jogadores.

Thiago também queria ir, então foi possível. Seria bom se uma solução fosse encontrada para que ambos os lados tivessem sucesso: Lewy e Bayern no futuro. Isso é o mais importante”, completou.