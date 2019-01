Boateng é apresentado no Barcelona e diz que Messi é o melhor de todos os planetas

Mais novo reforço azul-grená viveu seu primeiro dia como jogador do Barça

Kevin-Prince Boateng viveu seu primeiro dia como jogador do Barcelona nesta terça-feira (22). O meia-atacante pisou no gramado do Camp Nou, posou para fotos, assinou seu contrato e também deu sua primeira entrevista coletiva como atleta dos Blaugranas.

Na conversa com os jornalistas, Boateng falou sobre Lionel Messi, chances como titular e seu papel na equipe, além de vários outros temas. Confira:

"Jogar com Messi e Luis Suárez é uma grande honra porque são os melhores do mundo. Só quero ver como eles jogam. Vi eles pela TV e é incrível, é um grande presente estar junto a eles. Messi é o melhor jogador deste mundo e de todos os mundos"

Titularidade

"Quando vi a notícia falei com meu empresário. É um sonho para qualquer jogador que ele seja vinculado ao Barcelona e agora é uma grande honra, mas não venho para ser titular"

(Foto: Twitter/Barcelona)

Papel na equipe

"Não sei nada porque não falei com o treinador. Sei que não venho para ser titular porque existem jogadores incríveis. Venho porque tenho experiência e para ajudar, e é isso o que farei"

Evolução

"Tenho quase 32 anos e o papel de '9' é perfeito para mim. Ofereço um plus porque tenho características particulares"

Sensações

"É uma grande honra estar aqui. Quero ganhar tudo e aproveitar ao máximo. É uma sensação incrível, apesar de que fiquei triste depois de dar adeus aos meus companheiros no Sassuolo. É uma grande oportunidade e não podia dizer 'não'"

Sonho

"Nunca pensei em estar aqui. Sou uma pessoa que vive a realidade, mas trabalho a cada dia para alcançar meu melhor nível"

Estado físico

"Estou muito bem, no sábado já joguei 90 minutos com o Sassuolo sem problemas"

Continuidade

"Penso que posso continuar e por isso estou aqui. Quero ficar mais anos neste clube. É o meu objetivo"

(Foto: Getty Images)

Primeira convocação para jogar

"Quero jogar contra o Sevilla, mas é decisão do treinador. Estou preparado e me sinto muito bem para estar no jogo"

Experiência em La Liga (já jogou na Espanha antes)

"Ajudará muito porque mudar de liga é difícil, mas a Espanha é como a minha casa. Estou contente porque tenho experiência neste campeonato, o mais importante do mundo, onde se joga o futebol mais bonito do mundo e, por isso, é perfeito para mim estar aqui"