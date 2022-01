Boas oportunidades, 'chama gol' e profundidade: a reestreia de Paulinho no Corinthians

Paulinho reestreou com a camisa do Corinthians nesta terça-feira, no empate sem gols com a Ferroviária, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O volante entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo, no lugar de Du Queiroz. Ao pisar no gramado da Neo Química Arena, Paulinho foi ovacionado pelos torcedores presentes no estádio.



Mesmo com pouco tempo em campo, o jogador deu outra dinâmica ao time. Com boa chegada no setor ofensivo - uma das principais características do volante -, Paulinho teve ao menos duas ótimas oportunidades de abrir o placar. Apesar das chances perigosas criadas pelo jogador, o empate em 0 a 0 se manteve até o fim.



"Com o Paulinho, o time melhorou. Ele chama gol. Foram sete cruzamentos, sete bolas em cima dele", avaliou Renato Augusto depois da partida.

"Falei que vou ficar do lado dele, pois uma hora a bola vai sobrar. Com ele, a gente ganha em profundidade também. Teremos variação", continuou o meio-campista.

O desempenho de Paulinho também foi elogiado pelo técnico Sylvinho. O comandante, contudo, não garantiu que o jogador será titular no próximo compromisso da equipe, no domingo, contra o Santo André, pela segunda rodada do Paulistão.



No duelo desta terça contra a Ferroviária, Sylvinho escalou o meio campo do Corinthians com Du Queiroz, Giuliano e Renato Augusto. Willian, Róger Guedes e Mantuan foram os titulares mais à frente.

"Tivemos chance de trabalhar com ele na seleção brasileira. Multicampeão no Corinthians. É o que nós imaginávamos. Meia, saudável e chegada boa de segunda linha. Tem gols. Vem de período grande inativo não só de jogos, mas também de treinos. Oscilou. Mas é saudável, boa genética, cuida-se bem. Vamos levá-lo o máximo possível, otimizando minutos. Não gosto de cravar titularidade. Todos vão jogar. Uns mais, outros menos. Ainda estamos em momentos de pré-temporada", afirmou Sylvinho.

"Pouco a pouco, vai adquirindo forma. Não sei responder hoje, não sei as condições do Paulo, se tem condições de começar o jogo. Pensamos no elenco para prazo grande", prosseguiu o treinador.