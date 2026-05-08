Justin Kluivert pode estar prestes a retornar ao Bournemouth. O holandês se recuperou de uma grave lesão no joelho e volta a integrar a lista de convocados do time que atualmente ocupa a sexta posição na Premier League.

O meio-campista ofensivo de 27 anos sofreu uma lesão no joelho no início deste ano e precisou ser operado. Por causa disso, ele ficou afastado dos gramados por 125 dias.

Para o técnico da seleção holandesa, Koeman, essa também é uma boa notícia. No programa NOS Studio Voetbal, ele já havia declarado na semana passada que Kluivert “ainda não está fora dos planos”, especialmente agora que o jogador de Amsterdã pode voltar a jogar minutos importantes na preparação para a Copa do Mundo.

No sábado, no jogo em casa contra o Fulham (16h), Kluivert retorna à equipe. Para seu time, os três pontos são de grande importância, especialmente agora que o Fulham está na briga por uma vaga nas competições europeias.

A equipe de Andoni Iraola ocupa, faltando ainda três partidas, uma surpreendente sexta colocação na Premier League. Essa posição significaria a classificação direta para a Liga Europa.

Mas não para por aí para o Bournemouth. A participação na Liga dos Campeões também não está descartada. Isso tem tudo a ver com o desempenho do Aston Villa na Liga Europa. Se a equipe de Unai Emery conseguir vencer a final, contra o Freiburg, e mantiver a atual quinta colocação na Premier League, a Premier League poderá receber uma sexta vaga para a competição de bilhões.

A disputa pela sexta vaga, no entanto, está de tirar o fôlego. Brentford e Brighton são os principais adversários, com um e dois pontos a menos, respectivamente. Além do Fulham, o Bournemouth ainda enfrenta o Manchester City e o Nottingham Forest.